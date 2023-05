La actriz Eugenia “La China” Suárez volvió a la fiesta más popular, la Bresh, donde fue nuevamente una de las protagonistas de la noche cuando fue filmada bailando una canción de un famoso cantante de 21 años, Lauty Gram.

El video lo compartió La China desde su cuenta oficial de Tik Tok, donde el cantante no pudo evitar verlo y le dejó un comentario: “Te salió re bien”. Ante esto, la artista decidió responderle: “Temazo”.

Posteo La Juariu sobre La China y Lauty Gram

Todo esto fue captado por la Juariu, quien siempre está atenta a todo lo que sucede entre los famosos. Lo compartió en sus historias de Instagram, donde además, dio aviso de que el próximo sábado se hará presente para no perderse nada.

Una nueva conquista

La ex Casi Angeles, La China Suárez se separó hace un mes del cantante de trap Rusherking. La actriz se encuentra soltera y disfrutando de ella, por lo que sale con amigos y disfruta de fiestas nocturnas donde lo da todo bailando. Ahora bien, la artista estaría vinculada con un nuevo amor, un colega de su ex, Lauty Gram.

Lauty Gram

La China y Lauty Gram fueron detectados por las cámaras cuando estuvieron juntos en la Bresh y luego en el after que organizó Lizardo Ponce con ellos y otros integrantes más como los ex Gran Hermano. Ambos se siguen en las redes y según lo detectado por Juariu, ambos se han dejado varios me gusta en Instagram.

