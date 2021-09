En el día de ayer, Barbie Vélez y Lucas Rodriguez finalmente se casaron por iglesia y lo celebraron en Ingeniero Maschwitz. Celebrando la primavera y con la temática puesta en la naturaleza, los novios vivieron una fiesta donde ningún detalle pasó desapercibido en manos de la organizadora Claudia Villafañe. Antes de ingresar al salón, en diálogo con la prensa, la pareja cautivó con sus declaraciones.

La confesión de Lucas Rodríguez luego de casarse con Barbie Vélez

La sonrisa de Barbie Vélez fue la protagonista en la charla que mantuvieron los novios con la prensa, minutos antes de ingresar al salón. En diálogo con Luis Ventura para Secretos Verdaderos, la hija de Nazarena Vélez no paró de agradecer a todos por compartir con ellos este momento tan especial. “Estamos muy emocionados y muy felices” dijo la actriz, mientras reconocía que lloró demasiado durante la ceremonia.

“¿Qué fue lo mas lindo que vivieron en este momento tan especial?” preguntó el cronista. “Este fue el día que venimos organizando hace nueve meses. Para mi el momento más emocionante fue el de los votos” confesó Barbie Vélez ante la prensa.

“No, para mí lo más lindo fue cuando entró Barbie ¡No la veía hacía un día y fue hermoso!” dijo emocionado Lucas Rodriguez.

Los novios confirmaron que por el momento no tienen confirmada la luna de miel, por la cuestión de las restricciones de la pandemia de coronavirus.

Todos los detalles del look de Barbie Vélez en su casamiento por civil:

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez sellaron de amor en una íntima ceremonia que celebraron el martes en un exclusivo salón del barrio porteño de San Telmo. Mediante redes sociales, Barbie Vélez y su mamá, compartieron los momentos previos y el durante de la boda.

Barbie Vélez se casó por civil con un look muy particular. El vestido de novia que lució la hija de Nazarena Vélez en su casamiento, fue un diseño corto con cuello halter, en color hueso que lo adquirió en Miami. El accesorio que sumó a su look de novia, fue una eslava de plata. El peinado, con el pelo tirante y una cola de caballo, fue obra de Cristian Rey, y el maquillaje estuvo a cargo de Kenny Palacios. Sin dudas, la actriz impactó a sus invitados con su belleza.

