En los últimos días se dio a conocer que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli decidieron terminar su relación sentimental. En medio de estos rumores y de que se filtró el novio de la supuesta conquista del conductor,la bailarina se sinceró sobre este tema.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

La palabra de Milett Figueroa luego de su separacion de Marcelo Tinelli

En medio de la controversia, trascendió que Marcelo estaría iniciando un nuevo romance con Chloé Bello, ex pareja de Gustavo Cerati. Los detalles fueron devastadores para Figueroa y la dejaron completamente expuesta. “Ella es bellísima. Se empiezan a dar estos encuentros en la casa de él, aunque no eran a solas. Es una historia de larga data. Lo que pasa es que después cada uno hizo su vida. Cada uno tuvo su pareja. Ese vínculo se cortó y ahora se empezaron a comunicar de nuevo. “Tinelli no está con Milett”, destacó la periodista Caro Molinari.

En medio de todo este revuelo que salió a la luz, y en donde los rumores indican que se habrían separado previo al estreno del reality y todo seguiría por un pacto contractual, Milett habló de todo y decidió ser contundente con sus palabras a la hora de referirse a Tinelli. “La gente que me conoce sabe que yo jamás jugaría con una relación, ni tengo la necesidad de fingir una relación ni un vínculo sentimental con absolutamente nadie”, enfatizó en un primer momento para aclarar ciertas sospechas.

Sobre ese mismo descargo, la artista peruana no se guardó nada, y más aún luego de las revelaciones que ya hicieron en su momento Ángel de Brito y Yanina Latorre, quienes hace meses vienen hablando de ruptura, y a ella le generaron mucha decepción. “Creo que he estado muy bien cuando he estado soltera, también trabajando muchísimo en todas partes. No necesito estar con nadie para hacer cosas en la vida ni lograr absolutamente nada. Me parece que soy una gran compañera cuando me enamoro.Si bien es cierto que no es una relación convencional, de la misma edad, no significa que no haya amor”, expuso Milett.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Para concluir sus declaraciones sobre el tema, dijo: “Si pasamos o no pasamos las fiestas, el año pasado no dijeron nada, que también pasé fiestas con él. Y ahora, si no paso fiestas con él, no estoy con él. Entonces es como que siempre se van a generar rumores, los cuales a mí no me molestan porque somos una pareja bastante pública”.

De esta manera Milett Figueroa decidió sincesarse y hablar sobre su ruptura con Marcelo Tinelli, luego de que en las últimas semanas su relación se mantuvo en el foco de atención.

