La confesión de Roberto García Moritán sobre su relación con Pampita 

Tal como lo relató en el reality Siendo Pampita, Roberto García Moritán le envió un mensaje a una amiga para decirle que era el “candidato perfecto” para presentarle a Carolina Ardohain. Desde que conoció a la conductora de Pampita Online, se enamoró profundamente y al poco tiempo de conocerse, le hizo la soñada propuesta de casamiento en un exclusivo complejo hotelero de Punta Cana.

Luego de tres meses de noviazgo, en 2019 Pampita y Roberto García Moritán dieron el “Si” en una exclusiva celebración en el Palacio Sans Souci para 579 invitados. En julio del 2021, llegó Ana García Moritán, la pequeña bebé que nació gracias a un procedimiento especial que hizo Carolina Ardohain para quedar embarazada.

Invitado al ciclo de Los Ángeles de la Mañana, el marido de Pampita reveló como en verdad son las cosas, en una familia ensamblada, que para el público es la familia perfecta. “Yo por Pampita estoy dispuesto a hacer cualquier papelón” comenzó diciendo Roberto Garcia Moritán, y agregó “Igual, no todo es fácil, a mí por ejemplo, me costó mucho acostumbrarme a la fama que ella tiene”.

El candidato de Juntos por el Cambio, admitió que fue todo un proceso y que con el paso del tiempo pudo ir entendiendo cómo es el mundo de la conductora de Pampita Online. “Yo tengo dos hijos con mi ex mujer y mantengo con ella una excelente relación. Caro también se sumó porque entendemos que la prioridad en nuestra vida son los hijos, la familia. Lo mismo con Vicuña, me llevo muy bien con Benjamín” expresó Roberto, dando a entender que se llevan muy bien entre todos.

Bautista Vicuña opinó sobre la canción que le dedicó García Moritán a Pampita:

Ayer se realizaron los Martín Fierro de Cable 2021 y Bautista Vicuña, el hijo mayor de Pampita y Benjamín Vicuña decidió acompañar a su madre con un soberbio look que llamó la atención de todos. El jovencito de 13 años se lució en la alfombra roja. Allí hizo un divertido comentario sobre la canción que Roberto García Moritán le dedicó a la modelo y conductora en su reality show.

"Nunca lo vi a Robert cantando, me pareció muy raro pero estuvo muy bien de su parte, fue una cosa muy linda que no me esperaba y estuvo muy bueno", dijo el adolescente sobre el empresario gastronómico.

Roberto, atento a la devolución del joven en el evento al que fueron juntos, sentenció: "Debut y despedida, es una expresión de amor que no tiene otra intención, fue para demostrarle que por ella estoy dispuesto a hacer cualquier cosa".

