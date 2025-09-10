La desgarradora historia de un participante que hizo quebrar a Guido Kaczka: “Nunca nadie me vio así”

Este martes se vivió uno de los momentos más emotivos de “Buenas Noches Familia”, el programa que conduce Guido Kaczka en El Trece. El conductor, caracterizado por su impronta genuina y su buen sentido del humor, recibió sonriente a uno de los participantes sin imaginar lo que iba a suceder minutos después.

Las historias de vida son un condimento más que importante en los programas que lidera el versátil presentador televisivo, es por ello que suele dialogar con los concursantes acerca de sus vivencias y de los motivos que lo llevaron a formar parte de la competencia. Sin embargo, una confesión le tocó las fibras más íntimas y lo hizo llorar frente a cámaras.

Guido Kaczka llorando en vivo | Twitter

Guido Kaczka se quebró ante la confesión de un participante

En la última edición de “Buenas Noches Familia”, Guido Kaczka protagonizó uno de los momentos más icónicos de los últimos tiempos en los formatos televisivos cuando, al escuchar la difícil historia de un participante, no pudo contener las lágrimas. El conductor mantiene una templanza y un estilo único a la hora de dialogar con los concursantes de su programa. Sin embargo, el relato de un joven hizo que se quiebre en vivo al punto tal de no poder contener el llanto.

Todo comenzó cuando el hombre contó los momentos de tormento que le trajo la pandemia y la posterior traición de su mejor amigo. “Un amigo de la primaria me robó la parte de mi herencia. Yo comencé a cantar en los trenes para poder sobrevivir y para poder aportar a la casa. Los había perdido a los dos juntos. El 8 y el 9 de mayo, los dos murieron por Covid, en pandemia”. Ante ello, narró cómo fueron los últimos minutos de vida al lado de sus progenitores. “Los internaron antes de las vacunas. Ahí los perdí. Mis papás estaban internados por separado. No podía verlos”.

Sin embargo, ante la esperanza de que todo eso sea una mala pasada que le estaba dando el destino, confesó la promesa que les hizo: “Yo le dije a mi viejo ‘conseguí un laburo y pase lo que pase los voy a poder mantener yo’. Pero bueno, nadie está listo para perder a los padres”.

Atónito y lleno de emoción el productor televisivo exclamó hecho un mar de lágrimas: “Nos caímos los dos. Nos caímos todos. Son unas historias que son increíbles. Para hacer mi trabajo tengo que pasar un poco por encima las cuestiones porque contás la historia y me sentí ahí, en ese lugar, me sentí vos”. Además, resaltó el valor del joven: “¿Cantás en el tren? Me mató que le hayas dicho a tu papá que conseguiste trabajo y seguro te escuchó”.

Lejos de mostrarse distante e indiferente ante las situaciones que pasan en su programa, explicó cómo tiene que sortear emociones para poder conducir con entereza ante las confesiones que recibe a diario. “Mi mamá me decía la otra vez ‘no sé cómo aguantás las historias’. Uno aguanta hasta que no aguanta”.

Para sorpresa de los allí presentes, Guido lanzó un chascarrillo para su compañero de transmisiones con el cual logró establecer una complicidad única. “El locutor está preocupado por mí porque nunca me vio así. Ni ninguno de ellos me vio así”, dijo mientras el público notaba su lucha interna por mantener la compostura frente a las cámaras.

Guido Kaczca abrazado al participante | Twitter

Cabe resaltar que Guido Kaczka fue una de las personalidades del ambiente que abrió su corazón y le brindó su apoyo y cariño a Cris Morena cuando se dio a conocer la trágica muerte de su nieta Mila Yankelevich. La nostalgia y la emoción están a flor de piel y el célebre presentador no es ajeno a las vulnerabilidades y sensibilidades que emergen en su alrededor.

NB