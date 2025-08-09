Este sábado 9 de agosto, vuelve el programa solidario "Un sol para los chicos", que se realiza hace 34 años gracias al apoyo de Grupo Clarín y Fundación Noble, por la pantalla de El Trece. Como en cada edición, se busca reunir fondos en total beneficio de UNICEF que desarrolla diversas iniciativas en todo el país y el mundo para ayudar a las infancias más vulnerables, brindándole salud, nutrición, educación y protección.

La nueva edición de "Un Sol Para los Chicos" se realiza este sábado de 17 a 21.30hs y será transmitido en vivo por El Trece desde el Predio Floral de Escobar, bajo la conducción de Guido Kaczka, María Belén Ludueña y Mario Massaccesi. El evento solidario que se realiza este mes por el "Día de las infancias" contará con invitados especiales, juegos y shows musicales a cargo de Luciano Pereyra, La Konga, Rusher, La T y la M y Un verano.

Este año también se buscará superar el monto reunido en la edición pasada a través de la colaboración de empresas privadas y del público que sigue de cerca el ciclo. Este 2025, UNICEF celebra 40 años de trabajo en Argentina y, a través de "Un Sol para los Chicos", reforzará su compromiso de impulsar iniciativas que transformen y mejoren la calidad de vida de la infancia y la adolescencia en todo el país.

Las cinco ediciones de Un Sol para los Chicos que más dinero recaudaron

Desde actrices, conductores y periodistas han sido parte de la conducción de "Un sol para los chicos". Un programa especial que surge de UNICEF y El Trece para seguir mejorando la calidad de vida de muchos niños y adolescentes de todo el país. El objetivo principal, además de contagiar solidaridad y compromiso con los más vulnerables, es recaudar fondos que puedan llevar a cabo los diferentes programas que realiza la entidad junto a miles de embajadores y personas.

Este 2025, "Un sol para los chicos" buscará superar la cifra del año pasado, algo que hasta el momento siempre se logró. A continuación, te contamos cuáles son las cinco ediciones de "Un sol para los chicos" que más dinero recaudaron:

Un Sol para los Chicos 2024: $905.542.815 (966.940,56 dólares)

$905.542.815 (966.940,56 dólares) Un Sol para los Chicos 2023: $463.298.560 (765.782,74 dólares)

Un Sol para los Chicos 2022: $331.250.573 (1.162.282,71 dólares)

Un Sol para los Chicos 2021: $215.970.245 (1.167.406,73 dólares)

Un Sol para los Chicos 2020: $141.395.025 (1.877.692 dólares)

La visibilidad que le brinda "Un sol para los chicos" a los proyectos de UNICEF ayudó a reducir la mortalidad infantil y la malnutrición, a mejorar el acceso a la salud y la educación, y también a ampliar la protección social y prevenir distintas formas de violencia. Su transmisión en televisión continúa siendo importante para crear conciencia colectiva, movilizar recursos y motivar a que más personas se sumen a la causa.

De esta manera, "Un Sol para los Chicos" es mucho más que un proyecto que aparece cada año con la idea de entretener a los televidentes sino que busca ayudar a miles de niñas, niños y adolescentes en todo el país a vivir mejor. Las últimas cinco ediciones, precisamente, se fueron superando en cuanto a lo económico, y fueron las que más dinero recaudaron.