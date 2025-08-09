sábado 09 de agosto del 2025
Cuál fue la edición de Un Sol para los Chicos que más dinero recaudó

El ciclo solidario regresa este 9 de agosto para recaudar fondos que contribuyan con las iniciativas de UNICEF.

Este sábado 9 de agosto, vuelve el programa solidario "Un sol para los chicos", que se realiza hace 34 años gracias al apoyo de Grupo Clarín y Fundación Noble, por la pantalla de El Trece. Como en cada edición, se busca reunir fondos en total beneficio de UNICEF que desarrolla diversas iniciativas en todo el país y el mundo para ayudar a las infancias más vulnerables, brindándole salud, nutrición, educación y protección. 

La nueva edición de "Un Sol Para los Chicos" se realiza este sábado de 17 a 21.30hs y será transmitido en vivo por El Trece desde el Predio Floral de Escobar, bajo la conducción de Guido Kaczka, María Belén Ludueña y Mario Massaccesi. El evento solidario que se realiza este mes por el "Día de las infancias" contará con invitados especiales, juegos y shows musicales a cargo de Luciano Pereyra, La Konga, Rusher, La T y la M y Un verano.

Este año también se buscará superar el monto reunido en la edición pasada a través de la colaboración de empresas privadas y del público que sigue de cerca el ciclo. Este 2025, UNICEF celebra 40 años de trabajo en Argentina y, a través de "Un Sol para los Chicos", reforzará su compromiso de impulsar iniciativas que transformen y mejoren la calidad de vida de la infancia y la adolescencia en todo el país.

Un sol para los chicos
"Un sol para los chicos"

Las cinco ediciones de Un Sol para los Chicos que más dinero recaudaron

Desde actrices, conductores y periodistas han sido parte de la conducción de "Un sol para los chicos". Un programa especial que surge de UNICEF y El Trece para seguir mejorando la calidad de vida de muchos niños y adolescentes de todo el país. El objetivo principal, además de contagiar solidaridad y compromiso con los más vulnerables, es recaudar fondos que puedan llevar a cabo los diferentes programas que realiza la entidad junto a miles de embajadores y personas.

Este 2025, "Un sol para los chicos" buscará superar la cifra del año pasado, algo que hasta el momento siempre se logró.  A continuación, te contamos cuáles son las cinco ediciones de "Un sol para los chicos" que más dinero recaudaron:

  • Un Sol para los Chicos 2024: $905.542.815 (966.940,56 dólares)
  • Un Sol para los Chicos 2023: $463.298.560 (765.782,74 dólares)
  • Un Sol para los Chicos 2022: $331.250.573 (1.162.282,71 dólares)
  • Un Sol para los Chicos 2021: $215.970.245 (1.167.406,73 dólares)
  • Un Sol para los Chicos 2020: $141.395.025 (1.877.692 dólares)

La visibilidad que le brinda "Un sol para los chicos" a los proyectos de UNICEF ayudó a reducir la mortalidad infantil y la malnutrición, a mejorar el acceso a la salud y la educación, y también a ampliar la protección social y prevenir distintas formas de violencia. Su transmisión en televisión continúa siendo importante para crear conciencia colectiva, movilizar recursos y motivar a que más personas se sumen a la causa. 

De esta manera, "Un Sol para los Chicos" es mucho más que un proyecto que aparece cada año con la idea de entretener a los televidentes sino que busca ayudar a miles de niñas, niños y adolescentes en todo el país a vivir mejor. Las últimas cinco ediciones, precisamente, se fueron superando en cuanto a lo económico, y fueron las que más dinero recaudaron. 

