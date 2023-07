Soledad Silveyra fue la invitada de lujo en el programa de ayer en Noche al Dente, con la conducción de Fer Dente. La actriz se sometió al famoso ‘’10 al hilo’’, por el cual pasan todas las celebridades que se sientan en el living del conductor para contestar preguntas surtidas y algunas picantes.

La flamante actriz contó su historia de vida, recuerdos de su infancia, sus primeros pasos en el mundo de la actuación y anécdotas divertidas, una de ellas fue cuando fue compañera de elenco del icónico e inolvidable Sandro.

Fer Dente, fue quién le recordó la situación que vivió con el artista, al preguntarle: "¿Cómo fue que esa pequeña Solita adolescente curiosa espiando a Sandro? ¿Tuvo un accidente?’’. Acto seguido la actriz buscó una marca en su pierna: ‘’Me quedó una cicatriz", expresó y Dente reveló que ‘’chusmeando’’ se llevó por delante una viga.

¿Qué le pasó a Soledad Silveyra cuando trabajaba junto a Sandro?

Entonces, Soledad recordó: "Lo que pasó es que estábamos en ''Lumito'', unos estudios que ya no existen que estaban en Munro, estábamos ahí en el comedor, él estaba sentado lejos, me levanto y lo veo que está con una señora, La señora me había parecido un poco rara, era muy mayor para él, igual a él le gustaban las mujeres más grandes. Entonces me agaché, no podía creer lo que estaba viendo", manifestó entre risas.

Luego, la actriz profundizó la historia con más detalles: "Me agaché, me quedé en cuclillas mirándolo para verle la cara porque lo tenía de frente. La señora estaba de espaldas y yo quería ver cómo era, me fui arrastrando, de golpe me enganche con un clavo salido y me lo clavé en la pierna".

Incrédulo por las palabras que escuchó y riendo, Fer Dente contestó: ‘’¡Fue por chusma Solita!". Soledad Silveyra terminó de rememorar la insólita anécdota que vivió junto a Sandro y contó que se moría del dolor, por lo que pidió ayuda a los gritos y la fueron a buscar, sin embargo, de manera muy pícara develó que tenía razón en espiar.

