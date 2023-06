Mónica Farro fue una de las más afectadas por el robo en LAM que tuvo lugar pocas semanas atrás. Si bien la panelista invitada nunca acusó a nadie de lo sucedido, rápidamente se la vinculó a Morena Rial, dada la coincidencia de su visita en el programa. Sin piedad, la hija de Jorge Rial apuntó contra la uruguaya, provocando su enojo e indignación.

“Tengo más plata yo en una tarjeta de débito que alguien (Mónica Farro) que se tiene que ir a chupar una pi** por plata a Bahía Blanca. ¡Mi amor, discúlpame!”, lanzó Morena Rial al ser consultada sobre las sospechas que indicaban que ella sería la responsable del robo.

Tras idas y vueltas entre Mónica Farro y Morena Rial, la hija de Jorge Rial le pidió disculpas en Polémica en el Bar. Sus palabras fueron vagas y no pudo evitar largar carcajadas, por lo que no fueron tomadas en serio por la panelista, quien sigue muy molesta por las acusaciones.

“Para mí fue un mamarracho riéndose, que no tiene nada que ver, así que no, no están aceptadas y todo sigue adelante”, comenzó explicando Mónica Farro sobre el descargo de Morena Rial. Luego, agregó: “Si ella dijo un insulto tan agraviante y tan feo, desprestigiándome a mí como mujer y ser humano, que no correspondía porque yo no la acusé de nada, creo que las disculpas que yo esperaba eran realmente entendiendo la frase que ella dijo”.

Mónica Farro reveló que Jorge Rial se disculpó en nombre de Morena

Mientras que la uruguaya expresaba su indignación con Morena Rial ante los presentes en LAM, Nazarena Vélez le consultó si Jorge Rial se había pronunciado al respecto. Ante la pregunta, Mónica Farro compartió: “Jorge me escribió y dijo que sentía vergüenza por la situación, no de la hija, y que me pedía disculpas. Yo obviamente le dije que no le correspondía a él, y que muchas gracias igual. A mí me lo dijo por el insulto”, dejando en claro que solo aceptará disculpas sinceras por parte de la hija del conductor.

H.O