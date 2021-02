La emoción de Romina Pereiro por el comienzo de clases de sus hijas

Con el regreso progresivo, según la institución, a las clases presenciales son muchos los padres que se alegran porque sus hijos se reencontraran con sus docentes y claro, con sus amigos y compañeros de escuela que no pudieron ver durante el 2020 por la suspensión de clases debido al comienzo de la pandemia por el Coronavirus. Orgullosa y feliz, Romina Pereiro, la prestigiosa nutricionista, esposa de Jorge Rial posó con sus hijas, Violeta y Emma ya preparadas para ir al cole.

Las imágenes las compartió en su cuenta de Instagram en donde se ve a las nenas súper felices y peinadas y con el uniforme perfectamente planchado. Primero posaron todos en familia con Jorge Rial y luego ella subió fotos de las chicas solas tomadas de las manos. Ambas son fruto de la anterior pareja de Romina, Gustavo Olmedo.

"Creí, que todo te debía enseñar, y me mostraste cómo caminar... Exploto de amor por verlas crecer, pero sucede muy rápido!! Este año, muy emotivo para nosotros por cuestiones que me guardo. Soy de las que “siguen moqueando” cada comienzo y fin de año. Seré la única... Muy feliz comienzo de año para todos los chicos", escribió en el epígrafe de las imágenes.

El particular dato que Romina Pereiro reveló de Jorge Rial

Hace poco más de 10 días Romina Pereiro comenzó a sentirse mal con síntomas de COVID-19 y, tras hacerse el hisopado correspondiente, comprobó que se había contagiado Coronavirus. Por suerte la prestigiosa nutricionista transitó la enfermedad de forma leve y desde hace un par de días fue dada de alta y, en su regreso a la TV Pública, hizo importantes revelaciones de Jorge Rial, su marido.

Regresó a su trabajo en “Mañanas Públicas”, conducido por Gabriel Corrado y Mariela Fernández y en un ida y vuelta en plena charla, el conductor le preguntó justamente cómo había transitado la enfermedad y allí ella habló de su marido. “Estoy muy bien, ya de alta y recuperada. La verdad es que no la pasé mal, hay gente que la pasa mil veces peor, por eso no me quejé ni me quejo. Estuve en mi casa, tranquila, esperando que pasaran los días para que me dieran el alta”, comenzó diciendo.

Minutos después, ella no se detuvo en halagar a Jorge por su comportamiento en la casa mientras ella hacía reposo: “¡Jorge se hizo cargo de toda la casa! De las nenas, cocinó, todo… ¡Así que le mando un beso! Hizo pizzas, pollo ¡Amo de casa! ¡Se transformó! ¡Me sorprendió!”, dijo muy orgullosa y feliz.