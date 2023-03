La Fiesta de la Selección: Pablo Tamagnini, de Gran Hermano a cantar en La K'onga

El amistoso de La Selección Argentina ante Panamá es solo una excusa para que los millones de argentinos festejen nuevamente la Copa del Mundo. Ante 83 mil hinchas, Lionel Messi y los héroes de Qatar 2022 disfrutarán de una verdadera fiesta con muchos artistas en un espectáculo para la historia. Entre ellos estará Pablo Tamagnini junto a La K'onga.

El joven siempre soñó con la música; primero fue solista y luego se sumó a la exitosa banda cuartetera La K’onga con la que obtuvo un premio Gardel y logró que la misma se consolidara entre los grupos más solicitados para subirse a los escenarios de las fiestas nacionales y provinciales y, claro está, también para fiestas privadas.

Cómo fue el paso de Pablo Tamagnini por Gran Hermano

Pablo Tamagnini es un "exhermanito". Sí, aunque usted no lo crea, el joven pasó por la casa más famosa del mundo en la edición Gran Hermano Famosos.

El cantante de la banda cuartetera del momento, La Konga, ingresó a la casa tras haber cobrado popularidad por ser finalista de Operación Triunfo. Sin embargo, el oriundo de Río Segundo no guarda los mejores recuerdos de su paso por Gran Hermano.

Sin embargo, el cordobés no guarda los mejores recuerdos y suele decir que no le agradó convivir con gente que no conocía. Incluso, en una entrevista declaró "A Gran Hermano entré por pelot...".

Cómo es el Line-up completo del show previo al partido de La Selección Argentina

15:30 - Apertura de El Monumental

16:15 - Fer Palacio

17:25 - Película de la La Scaloneta

18:00 - Los Totora

18:40 - Fer Palacio

18:55 - La T y la M

19:10 - Fer Romero y Tula cantan Muchachos

20:20 - Himno by Ariel Ardit

20:30 - Empieza el partido

21:15 (ET) - WOS

Fin - La K’onga

Wos, Fer Palacio, La K'onga y La T y La M son algunos de los artistas favoritos de Lionel Messi, con lo cual, el público espera ver a sus ídolos bailar y cantar al ritmo de los shows previos al partido de La Selección ante Panamá.

