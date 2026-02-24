Así fue la majestuosa torta de cumpleaños de Mirtha Legrand con dos detalles impecables

Mirtha Legrand celebró sus 99 años de la mejor manera posible. La Chiqui es un ícono de la televisión argentina y su trabajo llegó a ocupar un lugar especial en varios de sus seguidores que aún la acompañan. Es por eso que, para esta edad especial, todos los que la rodean buscaron la manera de honrarla con los detalles más impecables. Entre las fotografías del evento, se destacó la torta donde la conductora sopló las velitas, por dos guiños claves a su rol en la vida de las personas.

El cumpleaños de Mirtha Legrand / Créditos: RS Fotos

Así fue la increíble torta de cumpleaños de Mirtha Legrand en honor a su rol en la televisión

El lunes 23 de febrero, Barrio Parque se vistió de gala para celebrar el fabuloso cumpleaños de Mirtha Legrand. La Chiqui celebró sus 99 años junto a su familia y amigos, en la increíble casa de su hija Marcela Tinayre. La prensa y su club de fans se reunieron en la puerta de la mansión estilo francés para dejarle sus saludos a la conductora, al momento de llegar al lugar. Sin embargo, algunos detalles del interior se robaron la atención de todos, como fue la increíble torta de cumpleaños preparada en su honor.

La torta de cumpleaños de Mirtha Legrand / Créditos: RS Fotos

Mirtha Legrand se ganó un lugar en el corazón de los fanáticos de la farándula, gracias a su programa Almorzando con Mirtha, que con los años fue cambiando y evolucionando a La Noche de Mirtha. Ocupar un lugar en la mesa de la Chiqui se volvió sinónimo de importancia entre las celebridades y un gran honor para muchos de ellos. Es por eso que para el pastel principal buscaron demostrar lo que ella significa. El mismo era de dos pisos, con un primero con detalles como si fuera una rosa blanca. Las letras ML quedaban pegadas encima de todo, y junto a ellas aparecía un televisor con su rostro y una mesa con sillas, simulando ser su amado comedor. Los fanáticos no dudaron en destacarlo como sus detalles favoritos y dio de qué hablar entre todos.

La torta de cumpleaños de Mirtha Legrand / Créditos: RS Fotos

Sus fanáticos en la puerta y vestida de blanco: así lllegó Mirtha Legrand a su cumpleaños

Mirtha Legrand llegó a su fiesta de la mano de Marcela Tinayre, y se encontró con su club de fans que la acompaña desde hace años. Como en todos sus cumpleaños, van al lugar del evento para pegarle corazones y carteles de felicitaciones, al mismo tiempo que aprovechan para saludarle y la prensa entrevista con la conductora. Esta vez, la Chiqui llegó con un vestido con estilo de traje en la parte superior, demostrando su característica elegancia y sofisticación para todos los eventos.

El cumpleaños de Mirtha Legrand / Créditos: RS Fotos

Sin embargo, uno de los detalles que la describió a la perfección y se robó la atención de sus fanáticos fue la increíble torta de cumpleaños que le prepararon para la ocasión. Con un claro guiño a su programa de televisión, y a la importancia que la mesaza ocupa en las celebridades, celebraron los 99 años de Mirtha Legrand de la mejor manera posible, dejando en claro la elegancia que la Chiqui emite cada vez que se presenta frente a las cámaras.

A.E