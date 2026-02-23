Así empezó Gran Hermano Generación Dorada: todos los nuevos participantes del programa

Con un paneo de la ciudad de Buenos Aires, un reloj que volvía el tiempo atrás y miles de audios y videos de las ediciones anteriores, de la primera a la última, Gran Hermano Generación Dorada dijo presente en la noche de este lunes. Finalmente, tras meses de esperas, el padre de los reality regresó a la televisión argentina, en lo que probablemente sea una de las ediciones más ambiciosas, y arriesgadas, que se recuerden. Después el paneo se trasladó al estudio, colmado, para finalizar en un primer plano de Santiago del Moro.

A las 22 34 de este lunes, Gran Hermano Generación Dorada dio inicio de manera oficial. Con el mismo semblante de siempre, aunque un tanto más apagado en su voz, Santiago del Moro recorrió el estudio, saludó a los columnistas y dio el puntapié inicial para la nueva temporada del programa. Después llegó la voz de Gran Hermano, que le dio la bienvenida al público y otorgó el permiso para abrir las puertas de la casa.

Andrea del Boca, la primera jugadora de Gran Hermano Generación Dorada

No pasaron ni cinco minutos hasta que llegara la gran sorpresa de la noche, el primer nombre fuerte. Andrea del Boca se presentaba como la primera jugadora de la nueva temporada. "La encargada de abrir la casa de esta generación dorada", decía Santiago del Moro. La actriz, mientras, advertía que no iban a ver a un personaje y que venía a ganar la competencia, además de calificarse como una fanática del programa. En la tribuna esperaba su hija, que la ovacionaba, emocionada.

Andrea del Boca es la primera participante del programa.

El segundo participante anunciado fue Emanuel de Gioia, quien supo ser uno de los participantes más conocidos de la temporada de Cristian U. Para él fue como si no hubiese pasado el tiempo, entró con la misma actitud, modismos y manera de actuar que supo demostrar en su momento.

La tercera, que también se había filtrado, fue Lolo Poggio, hermana de Juli Poggio. La joven entró con una actitud similar a la de su hermana, aunque advirtió que es más emocional que ella. "Hablamos igual, no sé si somos tan parecidas", le dijo a Santiago del Moro, antes de abrazar a su familia.

Lolo Poggio.

Carmiña Masi es la primera "desconocida" del elenco. La paraguaya contó que es periodista y que en un momento dijo algo sobre el idioma guaraní que la gente le recuerda hasta el día de hoy. Igualmente, aseguró que no le importa lo que piensen de ella. "Hola Susana. Feliz cumple a Mirtha", lanzó antes de despedirse del estudio.

Tomy Riera un reconocido tiktoker que sube contenido junto a su mamá. “Yo hago contenido en las redes con mi mamá. Un día fue un blogcito saliendo con mi hijo. Ella salía con sus amigos, yo salía con los míos, nos cruzamos y explotó en redes”, comentó.

Luego llegó Pincoya, ex participante y ganadora de Gran Hermano Chile. Su propuesta fue llegar a molestar a los participantes argentinos, según ella misma dijo. A pesar de la buena onda con la que ingresó, en redes sociales de inmediato advirtieron que se trataba de una participante muy picante, que no tiene filtro, según se pudo ver en la edición trasandina que la consagró como campeona.

Pincoya en Gran Hermano Chile.

El segundo famoso de la casa fue Brian Sarmiento, exjugador de futbol, que hace algunos años había tenido su explosión mediática. "Soy una persona muy transparente y sincera", dijo, para agregar que eso no suele caer bien en la gente, que no está "preparada" para que "le digan las cosas en la cara".

Danelik Galazán despertó la ovación en el estudio. Se definió como una persona que vive de las redes desde hace cinco años y que sube contenido de humor. Luego advirtió que si la buscan la van a encontrar y ahí van a salir los insultos. A pesar de lo segura que se mostraba, en el vivo se vio totalmente nerviosa.

"Manipulador, preparado y soberbio", fueron los tres adjetivos que eligió Manuel para describirse. Antes, había explicado que llegaba para demostrar que las personas "trabadas" también pueden ser inteligentes.

Brian Sarmiento en su paso por el Bailando.

Titi, es otra de las participantes que vive de las redes sociales. Prometió que le iba "a aportar peleas, diversión y pocos perdones" a la casa. Desde Uruguay llegó Yipio. "No me recibe nadie, son re soret**",dijo apenas ingresó a la casa, pero finalmente terminó siendo bienvenida por la mayoría de las chicas del elenco. El último de este bloque fue Juan Ignacio Caruso, actor de La sociedad de la nieve, fue otras de las grandes sorpresas de la noche. El joven de 26 años relató sus aventuras en Los Oscar e hizo gala de su fama en redes sociales.

Más tarde llegaron Daniela de Lucía, que dijo que escritora, instructora y coach, y Nick, el mejor amigo de Ian Lucas. Ambos se encargaron de contar a qué se dedican y agradecer la oportunidad.

Nick es amigo de Ian Lucas.

Más tarde llegó el turno de otra actriz reconocida: Divina Gloria. Definió a Gran Hermano como una de las pocas cosas que le faltaban hacer en su carrera.

El participante más inesperado de la noche fue, sin lugar a dudas, Gabriel Lucero. El artista reconocido por Gente rota dijo que quería que la gente conociera a la persona real detrás de su trabajo. Mavinga, por su parte, es de La Plata, pero nació en África, en la República democrática de El Congo. "Llegó a la Argentina por amor", se casó y tuvo dos hijas. Aseguró que lo que puede dar en la casa ayudará a muchas mujeres.

El último participante de Gran Hermano Generación Dorada fue Eduardo Carreras, antiguo jugador de la edición del 2002/2003. Su despedida de la familia fue una de las más emotivas.

Divina Gloria.

De esta manera, comenzó Gran Hermano Generación Dorada, la apuesta más importante de Telefe para este 2026. Tras una edición anterior a la que le costó generar rating durante las primeras semanas, esta nueva temporada pretende recuperar el interés a base de nombres conocidos, ex participantes y una infinidad de gente que se destaca en redes sociales. Solo el tiempo dirá si la apuesta finalmente sale bien.