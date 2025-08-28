La foto que sentenció la relación de Griselda Siciliani y Luciano Castro en medio de los rumores de crisis

Hace algunos días Flor Vigna realizó una contundente declaración sobre su pasado con Luciano Castro. La intérprete aseguró que su vida había sido “un infierno” durante su relación con el actor, rematando con un: “está loco. Por favor, ayúdenlo". Sus palabras hicieron eco y generaron rápidamente una serie de repercusiones.

En ese contexto, la reacción más inesperada fue la de Griselda Siciliani. Y es que lejos de confrontar a Vigna o de defender a Luciano Castro, la actriz pidió respeto a las mujeres y señaló: "Si ella dice que vivió un infierno, por algo será". La corta pero contundente declaración despertó rumores de una posible crisis con el experto en artes escénicas.

Luciano Castro y Flor Vigna

Luciano Castro compartió una foto con Griselda Siciliani

Con los rumores de una posible crisis aumentando, Luciano Castro tomó la decisión de frenarlos de una vez por todas. El actor subió a sus redes sociales una fotografía junto a Griselda Siciliani y la palabra “nena”. Un pequeño gesto que sentenció la creciente ola de rumores y dejó en evidencia la complicidad que comparte con Siciliani.

La foto que compartió Luciano.

La publicación de Luciano Castro no pasó desapercibida pues, durante la mayor parte de su carrera ha intentado mantener su vida privada lejos de las cámaras. La historia de Instagram dejó en evidencia que la relación con la Griselda Siciliani se encuentra en su mejor momento, y que no tiene problemas en compartir alguno de los instantes que comparten juntos.

El vínculo que comparten Griselda Siciliani y Luciano Castro

Al igual que Luciano Castro, Griselda Siciliani prefiere mantener su vida privada en -valga la redundancia-, privado. No obstante, durante los últimos meses ha expuesto un poco más su vínculo con el actor, lo que deja entrever que su relación se ha ido consolidando con el paso del tiempo.

Y es que, aunque no son muchas las fotos que hacen públicas, en sus redes sociales queda evidenciado que Griselda Siciliani se ha incorporado muy bien en la familia de Luciano Castro pues, se ha dejado ver en fotos de reuniones importantes del clan del actor. Así que con la última publicación que realizó en intérprete queda claro que una posible crisis entre ellos noes más que un rumor.