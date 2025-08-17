Griselda Siciliani celebró el Día del niño con fotos de su infancia y dejó un fuerte reclamo

Griselda Siciliani eligió un modo muy especial de celebrar el Día del niño. La actriz compartió en sus redes sociales una serie de recuerdos de su niñez que emocionaron a sus seguidores y despertaron nostalgia. Con varias imágenes que nunca antes había mostrado, se unió a otros artistas del país que compartieron sus recuerdos en este día.

Entre fotos escolares y postales familiares, Siciliani dejó ver cómo fue su infancia en distintos momentos. Sus publicaciones combinaron ternura, memoria y un aire retro que conecta con la vida cotidiana de los años 80. En medio de ese recorrido personal, la actriz aprovechó la fecha para sumar un mensaje de compromiso social que generó un fuerte impacto.

Por el Día del niño, Griselda Siciliani compartió fotos de su niñez y un fuerte mensaje

En una de las primeras imágenes se la ve sonriente, con diez años y una remera a rayas celestes y blancas. La foto transmite frescura y sencillez, con la frase “Yo 10 años” como única descripción. Más adelante, Siciliani compartió una postal en blanco y negro de cuando era muy chica, parada en una vereda del barrio de Flores en la década del 80.

Otra de las historias muestra una escena escolar, cuando cursaba tercer grado en la Escuela Normal 4. En la foto aparece con dos coletas adornadas con moños oscuros y el guardapolvo blanco característico de la institución, donde su nombre está bordado en el bolsillo. La publicación, en la que escribió “Normal 4, tercer grado”, remonta a una niñez en los 90.

Luego de ese repaso cargado de memorias, Siciliani dio un giro en sus publicaciones. Decidió sumar un mensaje con un fuerte contenido social al compartir una campaña de Amnistía Internacional Argentina. Con la consigna “Infancias informadas, infancias protegidas”, la organización destaca la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) como herramienta fundamental para prevenir abusos y garantizar derechos desde la niñez. El material advierte que la ESI enseña a decir “'no' antes de que sea tarde” e invita a la sociedad a defender su aplicación en las escuelas.

El mensaje que compartió Griselda Siciliani

Así, en este Día del niño, Griselda Siciliani eligió vincular lo íntimo con lo colectivo, dejando en claro que, para ella, celebrar la niñez también implica cuidar, proteger y educar. Su publicación se transformó en una manera de recordar que la memoria personal se enlaza con la responsabilidad social de garantizar un presente y un futuro mejor para los chicos.





F.A