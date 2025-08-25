Griselda Siciliani se refirió a los dichos de Flor Vigna sobre Luciano Castro. Si bien en un primer momento respondió de manera casi protocolar, sin entrar en detalles, de un momento a otro sorprendió y dejó una frase que hizo ruido por la sinceridad.

La palabra de Griselda Siciliani sobre las declaraciones de Flor Vigna

En Intrusos salieron a buscar la palabra de Griselda Siciliani y Luciano Castro. La pareja fue interceptada en la calle y se mostró muy calmada a responder varias preguntas sobre su vida y su profesión. Incluso hablaron de la casa que se está construyendo y de los problemas que surgieron con Envidiosa.

Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Sin embargo, en un momento salió el tema que parecía totalmente ineludible: Flor Vigna. El cronista le preguntó a ambos qué pensaban sobre las palabras de la cantante, que había manifestado que Luciano Castro la había llamado y que había vivido un infierno al lado de él.

Griselda no dudó en tomar la palabra y lo hizo de manera casi protocolar. Dijo que no le gusta hablar de la intimidad de nadie, ni si quiera de la de ella misma. Una postura que fue seguida por su pareja y derivó en un pequeño chiste. “No me copies”, le dijo la actriz con una sonrisa en la cara.

Flor VIgna tuvo algunas declaraciones fuertes contra Luciano Castro.

Sorpresivamente, cuando se profundizó un poco más sobre el tema, Siciliani cambió su postura. “Quiero decir algo. Respetemos lo que dice una mujer. Si ella dice que vivió un infierno, seguramente lo vivió. Esa es mi opinión. Perdoná que estés vos acá”, dijo, mirando a Luciano directamente. “Si dice eso, por algo será. Respetemos eso y listo. Después cada uno habla de lo que quiere”, cerró, para después salir de cámara.

Tras esas declaraciones, Luciano Castro habló sobre su amistad con Gonzalo Heredia y las versiones cruzadas sobre el final de la misma tras su separación de Sabrina Rojas. Si bien respondió las preguntas que le hacían, terminó agradeciendo y yéndose por el mismo lugar que su pareja.

De esta manera, Griselda Siciliani respondió a la polémica que involucra a su pareja y sorprendió con la postura que tomó. La actriz no desmintió los dichos de Flor VIgna y hasta pareció solidarizarse con ella, pidiendo que se respete y se tomen en cuenta su declaración.