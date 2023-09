Norberto Marcos y Fátima Flórez pusieron fin a su relación en junio del 2023 después de 20 años juntos. Luego de que la actriz visitará la pista del Bailando 2023, el productor habló sobre el nuevo romance de su expareja, con Javier Milei, candidato a Presidente de la Nación.

En “A la Tarde”, Matías Vázquez tuvo una entrevista con Norberto Marcos en la calle, donde le preguntó por Fátima Flórez y su relación con el candidato libertario. Además, agregó que el la desconoce, por la polémica foto que la actriz publicó y luego borró en las redes y que todavía sigue enamorado de ella.

La fuerte frase de Norberto Marcos sobre Fátima Flórez

El productor se sinceró y habló de su expareja: “La cuidé mucho, o tal vez demasiado”, comentó Norberto sobre Fátima Flórez.

Luego, agregó: “El amor se terminó, cuando el amor se acaba no hay más que hablar”. Al mismo tiempo, el periodista le preguntó si aún continuaba enamorado de la actriz: “Por supuesto”.

Al mismo tiempo, Norberto Marcos habló de la polémica foto que compartió Fátima Flórez en su Instagram de las sabanas mojadas que generó un revuelo en las redes. “Trato de no verlas porque no encuentro a Fátima ahí. No la conozco”, arrojó el productor y expareja de la actriz.

J.M