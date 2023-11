La Selección Argentina venía de ser campeona del mundo y de no perder un partido en lo que iba de las Eliminatorias Sudamericanas, pero una caída frente a Uruguay destapó una polémica que envuelve a los jugadores de la Scaloneta. Recientemente, le consultaron a Nicole Neumann y la modelo dio una fuerte opinión sobre el escándalo.

La fuerte opinión de Nicole Neumann sobre el escándalo de las supuestas fiestas privadas de la Selección Argentina

La trama comenzó cuando un par de jóvenes influencer aseguraron que fueron invitadas a una fiesta privada en Pilar junto a los jugadores del combinado nacional. Aunque ningún futbolista se pronunció al respecto, si la que más habló fue la esposa de Ángel Di Maria, Jorgelina Cardoso: "Acá no hay lugar para la basura de los infelices".

Fueron a buscar la palabra de Nicole Neumann, quien supo ser botinera en un pasado cuando estaba en pareja con Fabián Cubero. En Socios del Espectáculo, le hicieron una nota a la modelo y el notero le preguntó: "¿Viste lo que pasó con la Selección argentina? Lo de las supuestas infidelidades. Al parecer Ángel Di María, Leandro Paredes y Paulo Dybala estuvieron con otras mujeres. Y bueno, salieron a escracharlos".

La conductora fue tajante y opinó: "Yo por lo aparente no me guío. A mí venime con datos concretos, con fotos, con relatos. Si no no creo nada". "¿Creés que dentro del mundo del fútbol suelen pasar estas cosas?", le consultó el movilero. "No, no tengo ni idea. Yo no encasillaría. Obviamente, existe la gente infiel más allá de cualquier rubro. Como también la que no", respondió Nicole Neumann sobre las supuestas fiestas privadas de la Selección Argentina.

