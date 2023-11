Luciano Castro en estos momentos se encuentra en Paraguay, a raíz de proyectos laborales y el día de ayer jueves, fue invitado por el programa ‘’La mañana de Unicanal’’, en donde vivió un tenso momento, que se hizo viral en las redes sociales y se planteó el tema de los estereotipos y cosificación.

Todo empezó cuando Dallys Ferreira le dio la bienvenida a su colega y Pablo Rago, quienes se encuentran en el país vecino, con el fin de promocionar su obra de teatro ‘’El divorcio’’. Al momento de saludar a los demás integrantes del programa, la periodista Doria Ceria, se alejó un poco y le tocó con los dedos el brazo al actor: "¡Es de verdad, señora! ¡Es de verdad!’’, expresó, para después darle un beso en la mejilla.

Dicha situación no hizo más que incomodar a Luciano, que no se quedó callado: "No me molesta, pero si yo lo hago al revés tengo una demanda. Si yo te digo ‘a ver si es de verdad…’, todos dirían ‘¡ehhh!’. Y vamos todos presos. Si lo hacés vos es gracioso; si lo hago yo voy preso. Pero no pasa nada, sigamos", comentó, luego de que la conductora si le molestaba ese tipo de ‘’halagos’’.

La palabra de Luciano Castro

Tras el tenso episodio, en LAM buscaron la palabra del novio de Flor Vigna y fue Maite Peñoñori que reveló cómo se encuentra: “Me dijo ‘Yo entiendo que soy un mal llevado, que siempre contesto mal, pero en este caso puntual no fue para incomodar, me explicó que después la resaltó mucho a Dallys como conductora y que después se pudo dar una charla muy copada “, contó.

Y continuó la panelista: “Me dijo ‘Se pudo dar una charla muy linda. No se hicieron los tontos en el programa, como que tomaron el guante y tratamos el tema’”, sumó.

Luciano Castro

Luego, intervino Ángel de Brito: “Lo escuché a Castro en otra nota que dio después y dijo que le molesta que las chicas le toquen las tetas y los abdominales cada vez que lo ven y él se pone incómodo”, expresó y Maite siguió: “Es verdad, pero él me planteó que ‘fue un buen disparador para tener una charla sobre los estereotipos y que lo pueden cosificar y que si hiciera un comentario al revés sería repudiado’”, concluyó sobre lo que vivió Luciano Castro en la tv paraguaya.

D.M