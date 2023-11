Luciano Castro está alojado en Paraguay debido a sus compromisos teatrales. Fue invitado al programa matutino "La mañana de Unicanal", donde vivió un momento tenso con las conductoras del programa.

El escándalo inició cuando Dallys Ferreira, una de las conductoras que trabajó y vivió en la Argentina, le dio la bienvenida al actor y a su colega, Pablo Rago, quienes se trasladaron al país guaraní para promocionar la obra "El divorcio", la cual fue un éxito en la calle Corrientes.

Después de saludar a Dallys con un beso en cada mejilla, siguiendo la costumbre del país vecino, Luciano intentó saludar a Dora Ceria, otra periodista del programa. Sin embargo, ella se alejó, tocó su brazo con el dedo índice y exclamó: "¡Es de verdad, señora! ¡Es de verdad!". Luego, le dio un doble beso.

Así reaccionó Luciano Castro tras la acción de la conductora paraguaya

Mientras Ferreira y sus compañeros se reían, Luciano Castro no lo hizo. Al notar que habían incomodado al invitado argentino, el conductor Jorge Riveros se disculpó: "Perdón, Luciano, por todo esto". Sin embargo, la producción continuó haciendo chistes y puso la canción "Careless Whisper" de George Michael, que a menudo se usa para crear un ambiente de sensualidad.

Cuando Dallys le preguntó si estaba acostumbrado a ese tipo de halagos, Luciano respondió: "Lamentablemente sí". "¿Por qué? ¿No te gusta?", le preguntó la conductora. "No me molesta, pero si yo lo hago al revés tengo una demanda. Si yo te digo ‘a ver si es de verdad…’, todos dirían ‘¡ehhh!’. Y vamos todos presos. Si lo hacés vos es gracioso; si lo hago yo voy preso. Pero no pasa nada, sigamos", dijo el actor.

Luego, Luciano Castro interrumpió cuando Ferreira trató de abordar el tema del acoso y la desigualdad, y afirmó: "La igualdad (entre el hombre y la mujer) no existe. No la vendamos como humo. Pero no importa, vinimos a otra cosa. Vos conocés porque estuviste mucho en la Argentina. A mí no me molesta porque yo me sienta ‘prostituido’ por eso, sino que me molesta la desigualdad”. “Ah, me encanta”, cerró Ferreira y le dio paso al sector del living del estudio para comenzar a realizarle una entrevista.

