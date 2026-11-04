Lo que no se vio de la gran noche del Hospital de Clínicas

Los salones de la Embajada de Uruguay se vistieron de fiesta para recibir los 280 invitados que asistieron a la tercera edición de Blend Rioplatense, la comida a beneficio de la Fundación Hospital de Clínicas. El objetivo fue recaudar fondos para adquirir una plataforma robótica quirúrgica de última generación para dicho hospital.
Hasta la fecha, la fundación ha donado aparatología médica para fortalecer la capacidad diagnóstica y de soporte vital del hospital como: un ecógrafo portátil destinado a Cardiología, en el piso 7; un ecógrafo móvil para la Unidad de Terapia Intensiva, en el piso 10; un ecógrafo móvil para la Cátedra de Cardiología, piso 7 y un respirador para la Unidad de Terapia Intensiva. Además, aportó equipos tecnológicos y de conectividad completos para que unas 200 personas del Hospital cuenten con una unidad completa y adecuada que les permita desempeñar mejor su trabajo diario.
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La ambientación con velas, fanales y flores de estación estuvo a cargo de las Hermanas Caradonti. El menú diseñado especialmente, se dispuso en estaciones ubicadas a lo largo del salón para que los invitados interactuaran mejor.
De este lado del río, Sarasanegro ofreció mortadela de mero y tartar de langostinos con quinua, entre otras exquisiteces. Por parte de Uruguay, el elegido fue el chef del restaurante La Huella, que deleitó con croquetas de morcilla, bife, chipirones y cordero braseado con puré de boniato.
“Nuestro objetivo es transformar recursos en alivio concreto para quienes más lo necesitan. Para este 2026 y el próximo 2027, buscamos seguir incorporando tecnología, equipamiento médico de última generación y obras que fortalezcan el desarrollo del hospital”, expresó Alejandro Macfarlane, presidente de la Fundación, quien comentó que se recaudaron 600 millones de pesos en la velada.