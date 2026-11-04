Lo que no se vio de la gran noche del Hospital de Clínicas

Los salones de la Embajada de Uruguay se vistieron de fiesta para recibir los 280 invitados que asistieron a la tercera edición de Blend Rioplatense, la comida a beneficio de la Fundación Hospital de Clínicas. El objetivo fue recaudar fondos para adquirir una plataforma robótica quirúrgica de última generación para dicho hospital.

Las hermanas Carolina y Valeria Mazza, Alejandro Mcfarlane y Alejandro Gravier.

Hasta la fecha, la fundación ha donado aparatología médica para fortalecer la capacidad diagnóstica y de soporte vital del hospital como: un ecógrafo portátil destinado a Cardiología, en el piso 7; un ecógrafo móvil para la Unidad de Terapia Intensiva, en el piso 10; un ecógrafo móvil para la Cátedra de Cardiología, piso 7 y un respirador para la Unidad de Terapia Intensiva. Además, aportó equipos tecnológicos y de conectividad completos para que unas 200 personas del Hospital cuenten con una unidad completa y adecuada que les permita desempeñar mejor su trabajo diario.

Las fotos de la gran noche del Hospital de Clínicas: de Valeria Mazza y Anita Espasandin a Lola Teuly y Mauricio Macri

La ambientación con velas, fanales y flores de estación estuvo a cargo de las Hermanas Caradonti. El menú diseñado especialmente, se dispuso en estaciones ubicadas a lo largo del salón para que los invitados interactuaran mejor.

Fernando de Andreis, Patricio Neuss, María Blaquier, Alejandro Mcfarlane, Federico Salvai y Carolina Stanley.

Izq., Justina Bustos, su marido, Máximo Pardo, y su cuñado, Francisco. Der., Lola Caradonti, Grace Gold y Vito Saravia.

De este lado del río, Sarasanegro ofreció mortadela de mero y tartar de langostinos con quinua, entre otras exquisiteces. Por parte de Uruguay, el elegido fue el chef del restaurante La Huella, que deleitó con croquetas de morcilla, bife, chipirones y cordero braseado con puré de boniato.

Alfonso y Tato Lanusse, Gaby Vaca Guzmán, Santos Uribelarrea, Jorge Brito y Sebastián Braun.

Izq., Angelo Calcaterra y su hija Pía. Der., Ana Rusconi y César Valdez.

Izq., Anita Espansandin y Elena Bordeu. Der., Mauricio Macri y Lola Teuly.

“Nuestro objetivo es transformar recursos en alivio concreto para quienes más lo necesitan. Para este 2026 y el próximo 2027, buscamos seguir incorporando tecnología, equipamiento médico de última generación y obras que fortalezcan el desarrollo del hospital”, expresó Alejandro Macfarlane, presidente de la Fundación, quien comentó que se recaudaron 600 millones de pesos en la velada.