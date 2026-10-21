miércoles 21 de octubre del 2026
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De Pampita y Guillermina Valdés a Flor de la V: los famosos en la Gala de Make-a-Wish

La fundación celebró su 26° gala solidaria en el Alvear con la presencia de figuras del espectáculo, la moda y la sociedad. Bajo la consigna dorado y negro, la noche combinó glamour y solidaridad con una misión especial: cumplir los deseos de chicos que atraviesan enfermedades graves.

Make-a-wish
Flor de la V, Pampita y Guillermina Valdés en la Gala de Make-a-Wish | Prensa

La fundación Make-A-Wish Argentina celebró “Hallowish”, su 26° gala solidaria, y reunió a figuras del espectáculo, la moda y la sociedad en el Alvear. Su presidenta, Mónica Parisier, recibió a los invitados que respetaron el dress code: dorado y negro.

Dorado y negro: los looks de Guillermina Valdes, Pampita y las figuras que brillaron en la gala solidaria

Gala Make a wish
Barbie Simons, Pampita, Donato de Santis y su mujer Micaela Paglayan.

 

Gala Make a wish
Izq., Franco Masini. Centro, Mónica Parisier, presidenta de Make-a-Wish Argentina. Der., Luis Novaresio y su marido, Braulio Bauab.

 

Make-a-wish
Flor de la V, Pampita y Guillermina Valdés cumpliendo el dress code: dorado y negro.

Con más de 24 años en el país y 7.600 deseos cumplidos, la fundación trabaja para que cada niño que atraviesa una enfermedad grave pueda vivir aquello que más desea. Este año Benicio Leal, un nene de Villa Rosa con un tumor cerebral, cumplió su sueño de conocer Disney. Guillermina Valdes fue de las más lindas con un vestido de Camila Romano, mientras Pampita apostó por un diseño de terciopelo con escote profundo.

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