Lucas Benvenuto se presentó por primera vez en los medios de comunicación con una denuncia que shockeó a todos: acusó a Jey Mammón de haber abusado sexualmente de él cuando era menor de edad. A partir de esto, se comenzó a hablar todos los días en los programas e incluso le costó su trabajo al humorista: Telefe decidió correrlo de su rol de conductor en La Peña de Morfi, el programa que conducía los domingos.

Luego del tremendo escándalo en el que se vio envuelto, Jey Mammón decidió preservarse y tomarse un tiempo fuera de los medios. En medio, se fue unos días a España, lo que fue tomado por el medio como una huida. Sin embargo, el humorista volvió y reapareció en los medios hace algunos días. Previamente, ya había hecho un posteo en Instagram donde se lo veía muy contento y relajado, disfrutando de su familia. Ahora, fue Lucas Benvenuto el que decidió hacer un descargo en sus redes sociales.

Lucas Benvenuto en Instagram

"Háblame de un momento que no tenía pensado vivir... Creo que hoy sumé mucho como instructor al mostrarles que yo también puedo", escribió Lucas Benvenuto en su posteo de Instagram. Resulta que el joven volvió a las pistas de patinaje, esta vez como instructor. "Si bien el cuerpo no es el mismo que hace unos años y estaba muy agotado, por tanto estrés vivido estos meses, que además se juntó con mi trabajo, volví a sentir lo mismo que hace unos años".

Después, escribió unas reflexivas palabras sobre el escándalo con Jey Mammón luego que lo denunció públicamente en el programa de Karina Mazzocco, a quién el humorista quiere iniciarle acciones legales. "Cuanto me alegra haber respetado la decisión de no hablar más de todo aquello que alguna vez me hizo mal y seguir... ¿Ves? Yo puedo. Próximo objetivo: prepararme y presentarme a competir esta temporada", comentó Lucas Benvenuto. Así, el joven revelaba que quiere presentarse a competir luego de algunos años de pausa.

Lucas Benvenuto habló luego de las entrevistas de Jey Mammón

Jey Mammón dio unas entrevistas hace un tiempo y reveló que iniciará acciones legales a todos los programas que trataron el tema de la denuncia de Lucas Benvenuto y lo trataron de culpable. Entonces, a través de sus historias de Instagram, el joven se pronunció al respecto.

Ángel de Brito filtró la lista completa de los comunicadores que Jey Mammón quiere llevar a juicio

"¿Por qué no digo nada? Acá me ven", escribió Lucas Benvenuto con un video junto a sus amigos. "Estoy ocupado siendo feliz con personas que me aman de verdad", siguió. Y es que anteriormente, ya había declarado que quería ocuparse de recuperar su vida y ser feliz, sin importar lo que digan y olvidando el escándalo con Jey Mammón.

NL.