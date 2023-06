Jorge Rial está en el centro de la tormenta, recibiendo una carga pesada, gracias a las declaraciones que su hija, More Rial ha otorgado en los últimos días a los medios de comunicación. La influencer se ha encargado de ventilar los secretos más oscuros en la vida del conductor, de sus amoríos, y ha revelado lo mal que la pasó durante su infancia.

En este contexto, el presentador de Argenzuela ha mantenido un silencio sepulcral con respecto a esta polémica. Poco ha hablado sobre lo que More Rial ha relatado, no obstante, a través de su cuenta oficial de Instagram compartió un post muy llamativo.

Al parecer, Jorge Rial quiso enviarle un mensaje a su retoño, a su estilo: irónico. Lo hizo vía historias y acompañado junto a su estilista profesional. "Que cualquier tormenta te agarre bien arreglado", escribió el mediático muy sonriente.

Historia de Jorge Rial.

Casualmente esta historia salió en simultáneo cuando en el programa de Karina Mazzoco en América TV, "A la tarde", estaban revelando unos audios filtrados en el que se escucha la manera en que Jorge Rial retaba a More Rial en el 2018.

Qué decían los polémicos audios de Jorge Rial contra More Rial

En uno de los audios, Jorge Rial cuestionaba a su hija por no estudiar y por viajar constantemente a Córdoba, lugar donde conoció al padre de su hijo. Asimismo, la acusó de haber conspirado en contra de sus relaciones amorosas. "Me cagaste todas las parejas que pudiste. Todas las que pudiste. No estudiaste, no hiciste un carajo. Vas a esa provincia de mierda (Córdoba), con esa gente de mierda. Todos ladrones, delincuentes, negros. Y te lo estoy grabando para que después uses esto, porque lo vas a hacer, porque sé que me vas a traicionar, sé que me vas a traicionar. Estás así porque vos por guita sí lo vas a hacer. Me harté de todo. Voy para allá. Voy a cagar a trompadas a tu novio. No, no le voy a caer a trompadas. Ni me voy a ensuciar con ese muchacho", manifestó.

Es importante mencionar que More Rial no ha respondido a la nueva historia de Jorge Rial. Sin embargo, será cuestión de horas para que tal vez den de qué hablar una vez más.

