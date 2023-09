Julieta Poggio ingresó a Gran Hermano 2022 muy enamorada de Lucca Bardelli. La bailarina gritaba a los cuatro vientos su amor por el joven, sin embargo, al salir de la casa, la relación llegó a su fin. Cada quien siguió caminos por separado, pero la mirada del escrutinio público siempre está puesto sobre ellos, para ver qué están haciendo con sus vidas.

Poggio por su parte, está viviendo días de ensueño, haciendo teatro, participando en programas de televisión y haciendo presencia en eventos y, Lucca Bardelli, al parecer también quiere vivir de los medios de comunicación, pues, se le ha visto en varios canales, aprovechando la fama que le dio el ser el novio de la participante de Gran Hermano,

Lucca Bardelli apareció en la tribuna del Bailando 2023

En este contexto, este miércoles, muchos se quedaron sorprendidos al ver al joven en la tribuna del Bailando 2023 en América TV, específicamente en el lugar donde se situaron las amigas y personas que fueron apoyar a Eva Bargiela en su debut. Si bien, no tuvo minutos en el aire, cada vez que hacían un paneo al público, Lucca Bardelli aparecía.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar y la mayoría de los comentarios que se leen critican fuertemente a Lucca Bardelli. Mensajes como: "Muerto de hambre", "¿Se podrá ser tan roba cámara?", "Que cringe esta gente", "El que no le gustaba la cámara", "Cartonero", "Clase B total", "Pero no era que no le gustaba la exposición?", se pueden observar en Twitter.

