La inesperada de suposición de Luis Ventura sobre Jorge Rial: "Yo creo que está enamorado de mí"

Luis Ventura está en guerra con Jorge Rial y se ve que no quiere aflojar. De hecho, está insistiendo en verlo en la Justicia, ya que le estará iniciando juicio. "¡El 8 de agosto te quiero ver en la Justicia, eh... No falles, ya que se que sos cobarde y que no vas a ir. Mirá que te espero", expresó enojadísimo el director de APTRA.

Ahora, en A La Tarde, el programa de Karina Mazzocco del cual Luis Ventura es panelista, le preguntaron sobre las novedades de su intensa e incesante guerra con Jorge Rial. Rápidamente, el director de APTRA tomó carrera y lanzó una serie de afiladísimos dardos contra el conductor de Argenzuela, que solía ser su amigo.

Luis Ventura y Jorge Rial en guerra

"¿Por qué lo vas a denunciar?", le preguntó Karina Mazzoco. Sin embargo, Luis Ventura no respondió y dijo: "El día 8 enteráte", ya que ese día se encontrarán en la justicia. "Se pasó de la raya con Morena... conmigo... Hay cosas que no tienen perdón. Me embarcó en temas de él sin decirme cuál era su tema", comenzó diciendo cuando una compañera le preguntó en qué momento Jorge Rial cruzó la raya.

Luego, lanzó una tremenda acusación que también involucra a Moria Casán. "Yo como un pelot... iba a hacer temporada con Moria y este señor no mandaba la cámara porque le estaba pidiendo guita a Moria para cubrir", lanzó Luis Ventura sobre Jorge Rial. También aseguró que la diva va a declarar a su favor porque lo odia al conductor de Argenzuela.

La inesperada suposición de Luis Ventura sobre Jorge Rial

En medio de las intensas preguntas de sus compañeros, Luis Ventura se animó a lanzar una impactante suposición que dejó a todos en shock. "¿Querés que te diga una cosa? ¡Mirá lo que te voy a decir eh! Yo creo Rial está enamorado de mí. De verdad te digo. Porque no suelta. ¿Qué tengo que ver yo ahora?", expresó sin dudas sobre Jorge Rial.

Jorge Rial celebró el día del amigo con un palazo para Luis Ventura

"Yo no lo nombro", dijo Luis Ventura. "Él se juntó conmigo para pedirme disculpas, y en lugar de pedirme disculpas me hizo una selfie para salir corriendo a subirla a las redes sociales. Yo no le di nunca más bola. No tengo el teléfono", aseguró.

Por último, se refirió a los dichos de Jorge Rial donde aseguraba que no lo conocía a Luis Ventura. "Tomá. Él dijo que no lo conocía... Apuntalo a cámara", le pidió a Karina Mazzocco, que rápidamente comenzó a leer la invitación al cumpleaños de Silvia D'Auro. "Él dice que estuve 10 minutos en su vida... Ahí está la prueba. Creo que el stent le debe estar afectando las neuronas".

Ahí mismo, una compañera le preguntó: "¿Vos crees que nunca se van a arreglar?". Entonces, Luis Ventura no dudó en decir: "Si él entra arrodillado, con una estampita de la virgen de Luján pegada en la frente, a lo mejor lo considero". Además, aseguró que el dinero del juicio lo va a donar a Margarita Barrientos para sus comedores.

NL.