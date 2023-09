Romina Uhrig estuvo en Intrusos, y habló de su excompañero de Gran Hermano, Maximiliano Giudici, luego de que saliera a la luz que intentó suicidarse tomando pastillas.

El viernes por la mañana se dio a conocer que Maxi Giudici fue llevado de urgencia al Hospital Ramos Mejía por un intento de suicidio con pastillas. La policía y el SAME se hicieron presente en su domicilio de Balvanera y los trasladaron de urgencia.

El cordobés se mostró molesto por cómo se estaba manejando el equipo médico del hospital y también que este custodiado por policías que no le daban la posibilidad de retirarse. Maxi se manifestó en sus historias de Instagram que más tarde borró.

Romina Uhrig sobre Maxi Guidici y su intento de suicidio

En Intrusos, la exdipputada comentó: “Se lo que le pasa y lo que siente. Ustedes quizás no lo van a entender”, comenzó diciendo Romina. “Cada uno entra por diferentes motivos y cuando salís es todo una locura. De repente como que las luces se van apagando”, continuo.

Luego, agregó: “Vos ves que a un compañero lo llaman, hace un montón de publicidades. No es que vos te pones mal, te sentís mal. ¿Me entendes?”, relataba la exparticipante. “Maxi se ponía mal. Él hablaba con mi representante porque no lo llamaba, no tenía laburo. Creo que colapsó por todos lados”.

Romina Uhrig

Mientras Romina Uhrig hablaba, Pampito habló de que Maxi Giudici estaba muy ilusionado de participar dentro del Bailando 2023, donde al parecer no estaría dentro de los planes por el momento de la producción.

