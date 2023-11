Maxi Guidici y Juliana Díaz vuelven a estar ante la esfera pública. Los exhermanitos se conocieron en la casa de Gran Hermano y continuaron su romance una vez fuera de ella. Sin embargo, pusieron fin a la pareja luego de conflictos internos entre ellos. Según Maxi, la ruptura fue una de las causas por la cual intentó quitarse la vida. A pesar de las diferencias, la participante del Bailando 2023 se mantuvo junto a su expareja en una de las situaciones más difíciles de su vida.

La insólita reacción de Maxi Guidici ante las especulaciones de un supuesto embarazo de Juliana Díaz

En el programa ‘Estamos Okey’ revelaron que Juliana Díaz estaría embarazada. A raíz de esto, se informó sobre los problemas de salud de la exconcursante de Gran Hermano, quien se ausentó de algunos ensayos del Bailando 2023 debido a una gastroenteritis que evolucionó con vómitos y náuseas.

“Juliana Díaz podría estar embarazada. Está con unos problemas de salud, una gastroenteritis que después se fue modificando con vómitos, náuseas y exámenes médicos. El lunes se descompuso, con un tema estomacal, y estuvo tres días sin ensayar. Mañana podría volver ”, afirmó Guido Záffora.

Sin embargo, ante las numerosas especulaciones de embarazo, Juliana Díaz negó rotundamente los hechos: "Fue un solo ensayo que no hicimos, pero la producción está avisada. Retomamos el lunes. Me hice un análisis, me pidieron en la clínica, pero tranqui, no pasa de gastroenteritis”.

Asimismo, Maxi Guidici dio su veredicto y reaccionó con sorpresa ante la noticia del presunto embarazo de Juliana Díaz. "No sabía nada, me está por dar un infarto. ¿Qué tan cierto es eso? Ay, Dios mío. Yo espero que sea una boludez más que se inventa porque me está por dar un infarto. Si ella dice que es una gastroenteritis, ¿por qué deducen que puede ser un embarazo? ¡Ay, Dios mío! Estuvimos juntos no sé hace cuánto, pero no hace tanto... Podría estar embarazada de mí. Pero me hubiese avisado, o me hubiese dicho algo", manifestó el cordobés.

