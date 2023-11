Juliana Díaz y Maxi Guidici protagonizaron un polémica video en donde se los ve teniendo una fuerte discusión hace algunas semanas, y ahora Martina Stewart Usher decidió revelar más detalles sobre lo que no se vio en la grabación filtrada.

La ex participante de Gran Hermano primero habló con Juan Etchegoyen sobre la denuncia que recibió de su ex compañera al difundir el video: "Entré en la volteada de una denuncia, me denunció y escribió mal mi apellido", y agregó indignada: "Sos una pelot..., le pregunté a mi abogado y me dijo que no pasa nada porque hace alusión a mí, le sigue sirviendo para la previa de ella hasta que caput Maxi, necesitaba algo nuevo y salió con lo del video".

Imagen reciente de Martina Stewart Usher.

Además, la profesora de educación física confesó que fue una de las primeras personas en ver el video: "Fui la primera que vio el video porque Cami vino a comer a casa y me lo mostró, era un video larguísimo que le dije adelántalo porque me da paja, lo que se filtró es nada a comparación del video verdadero, digamos, es un video que ella le hace una cámara oculta a él".

Por último, Martina Stewart Usher acusó a Juliana Díaz de "pinchar" a Maxi Guidici: "Todo el tiempo lo está pinchando para que él se violente, viste cuando estás caliente con alguien, lo toca y le saca la gorra, hacer eso con una persona que es tu novio y después podés usarlo en su contra, no sé cuánto amor tenés para esa persona".

Qué más dijo Martina Stewart Usher sobre el video de Juliana Díaz y Maxi Guidici

Pero eso no fue todo, ya que la joven también se mostró asombrada al ver que no se filtró el video completo: "Hay una parte similar a la que se vio que se ven manotazos, se agarran, es raro que no haya salido todo, se filtró poquito".

Además, Martina Stewart Usher reveló que cree que eligieron las partes más polémicas para exponer: "Para mí filtraron lo que pensaron que iba a generar polémica, hubiera estado bueno que hagan otra cosa y no filtrar un video violento".

J.C.C