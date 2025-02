Según contó Pepe Ochoa en LAM, dos ex participantes de Gran Hermano volvieron a darse una oportunidad en el amor, después de tener una polémica separación y con actitudes muy tóxicas de ambas partes. Las dos figuras de la casa más famosa del país son Cata Gorostidi y Joel Ojeda.

Ambos tuvieron una relación de casi un año, habiendo iniciado en abril de 2024 y blanqueado su ruptura a principios de este año. Con declaraciones picantes de por medio, sobre haber tenido una relación muy tóxica, se separaron de la peor manera.

Joel Ojeda y Cata Gorostidi

La inesperada reconciliación de dos ex participantes de Gran Hermano

Cata Gorostidi y Joel Ojeda apostaron al amor después de conocerse en Gran Hermano. A los meses de relación decidieron irse a vivir juntos, pero no duró mucho, ya que iniciaron a finales de abril de 2024 y a principios de este año tomaron la decisión de separarse, pero no lo hicieron de la mejor manera.

Según contó Pepe Ochoa en LAM, algunas fuentes confirmaron que la pareja logró reconciliarse después de las polémicas declaraciones de Catalina en ese mismo programa.

Durante los primeros días de enero de 2025, Cata habló con Ángel de Brito y contó que “veníamos con muchas peleas y muchos celos por parte de los dos, y eso lleva a tratarte mal y no bancarte un montón de cosas”. “El 30 de diciembre discutimos y el 31 lo pasé sola porque, si bien tengo familia en Buenos Aires, me sentía tan mal que no tenía ganas de festejar nada”, agregó y sostuvo que fue una decisión consciente.

“Nos separamos porque yo soy muy celosa y, en cierta forma, tóxica. No sospeché de infidelidades pero me molestaba que llegara tarde”, sostuvo días después en LAM y agregó que “él sí me revisó el celular y me dejó porque no aguantaba más que fuera tan insoportable”.

“Tuvimos una pelea fuerte, porque yo soy muy gritona, porque él llegó muy tarde a casa”, señaló Catalina sobre su relación con Joel durante la primera semana de este año.

Durante la noche de hoy, Pepe Ochoa aseguró que le llegaron fotos que confirman el nuevo inicio de romance entre la ex pareja. “Los protagonistas me contaron que están volviendo a apostar al amor. Ella se fue de viaje a Uruguay, por tres o cuatro días, él le escribió, ella aceptó volver a juntarse y tener una charla, tuvieron intimidad y decidieron volver a apostar al amor Cata Gorostidi y Joel Ojeda”, contó el panelista de LAM.

Después de meses de amor intensos y una ruptura aún más intensa y polémica, según informó Pepe Ochoa, los ex Gran Hermano, Cata Gorostidi y Joel Ojeda, decidieron darse una nueva oportunidad y retomar su relación de pareja.

MVB