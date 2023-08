Hace dos meses, Ronnie Arias sufrió un fuerte episodio de salud, pero no detectó ningún síntoma en el momento. El integrante de Poco Correctos tuvo un ACV siliente, pero no se enteró hasta que se hizo un chequeo de rutina.

La encargada de revelar la noticia fue Estefi Berardi en Mañanísima, mientras trataban el tema con un doctor. La panelista mostró el audio que le mando el humorista, pero no sin antes aclarar varias veces que él se lo había permitido.

Imagen reciente de Ronnie Arias.

"Es un ACV silente el que tuve, entonces ahora estoy haciendo todos los estudios para ver si fue causado por una obstrucción en la carótida o tiene que ver con algo del corazón. No tuve ningún síntoma, me enteré cuando me estaba haciendo unos chequeos de rutina", explicó Ronnie.

Al escucharlo, el médico Claudio Waiburg que participaba del ciclo de Carmen Barbieri dio más detalles del ACV de Ronnie Arias: "Es silente porque no le dio síntomas. Fue un hallazgo sin buscarlo... En las personas mayores de 45 años, vos podés encontrar en una resonancia cositas mínimas. Son tan chiquitos que, a veces, ni se informa".

Ronnie Arias se hizo cargo de su sobrino tras la muerte de su hermana

Hace un tiempo, el integrante de Poco Correctos compartió: "Mi sobrino ya es mayorcito, tiene 21 años. Vive con nosotros, le dimos nuestro cuarto, que es el más grande de la casa y con el baño más lindo. Nunca quise ser padre, es verdad. Y ahora tengo un ‘sobrijo’, como dice él. Mis hermanas me dicen que mi Silvina, la Chivi, me dejó la mejor herencia".

Por último, Ronnie Arias reveló que le sucedió a su hermana: "Mi hermana falleció de muerte cerebral en enero del 2021, mientras estaba de vacaciones en el sur con su novio. Los médicos dicen que era algo congénito y que podría haberle dado en cualquier momento de la vida: le dio a los 54. Y Juan José o Juano se mudó a casa".

J.C.C