La Justicia ordenó la detención de Marcelo Heber Pelegri, el exmarido de Grecia Colmenares: de qué se lo acusa

Un giro inesperado en la vida del exmarido de Grecia Colmenares, Marcelo Heber Pelegri recibió una orden de captura internacional por un caso de presunta estafa que amenaza con desatar un escándalo. Dicha maniobra fraudulenta involucraría a reconocidas figuras del mundo del espectáculo.

El escándalo que sacude al exmarido de Grecia Colmenares

Recientemente, la justicia argentina habría emitido una orden de detención contra el exmarido de Grecia Colmenares, Marcelo Pelegri, en un caso que ha salido a la luz pública gracias al programa "Intrusos". La causa, que lleva meses en marcha, apunta a una presunta estafa vinculada a un negocio solidario con celebridades de renombre internacional.

Marcelo Pelegri y Grecia Colmenares//Instagram

De acuerdo al programa de América, la denuncia fue presentada por Nora Kriegshaber, la viuda del actor Adrián Yospe y empresaria que perdió más de 500 mil dólares en un supuesto esquema fraudulento y apuntó directamente al exmardio de Colmenares.

Marcelo Heber Pelegri y Grecia Colmenares//Instagram

La dura denuncia a Marcelo Heber Pelegri

Según la demanda, el exmardio de Grecia Colmenares habría prometido a Kriegshaber una inversión en pulseras solidarias, alegando conexiones con artistas como Ricky Martin y Maluma. La empresaria afirma que entregó el dinero confiando en las palabras del exmarido de Colmenares, pero que, con el tiempo, descubrió que las promesas nunca se materializaron y que él habría desaparecido con los fondos. La denuncia señala que la víctima recibió un "enganche" en forma de pagos mensuales, pero nunca obtuvo los réditos prometidos.

Marcelo Heber Pelegri//Instagram

La denuncia al exmarido de Grecia Colmenares, que ya lleva años en proceso, se ha complicado aún más con las últimas acciones judiciales. La orden de captura internacional implica que Marcelo Heber Pelegri podría ser detenido en cualquier país donde se encuentre, mientras la causa continúa investigándose.