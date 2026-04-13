Así fue la llegada de Grecia Colmenares a la Argentina para ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada

Este domingo, la gala de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió momentos de tensión no sólo por el movimiento en la placa de nominados, sino también por el anuncio de que Gracia Colmenares es el reemplazo de Andrea del Boca tras la fuerte caída que la dejó afuera de competencia. Ante el inminente ingreso a la casa más famosa del país, la actriz venezolana irrumpió en sus redes sociales y compartió imágenes de su arribo a la Argentina.

Grecia Colmenares, la nueva integrante de Gran Hermano Generación Dorada

El sorpresivo accidente doméstico que sufrió Andrea del Boca obligó a la producción de Gran Hermano Generación Dorada a mover fichas y a buscar un reemplazo para la jugadora que quedó fuera de competencia. Es así que, luego de haber mantenido un hermetismo prudencial, este fin de semana, Santiago del Moro anunció que Grecia Colmenares tomará el lugar de la actriz.

Grecia Colmenares | Redes Sociales

Antes de comenzar con el aislamiento, la artista extranjera grabó un breve registro de sus primeros minutos en el país. “Mi Argentina ¡Te extrañe!”, escribió sumamente emocionada por estar de regreso a un territorio que fue su segundo hogar en su época de esplendor en la década del ´90. Al igual que Del Bocca, Grecia también conquistó a toda una generación a finales del siglo pasado con sus interpretaciones en telenovelas que se convirtieron en un éxito en la pantalla chica.

En el clip se la muestra de manera casera, sin maquillaje, con un vestido holgado en color blanco y una vincha de skin care. Entre sus manos, sostenía su celular mientras filmaba frente al espejo y dejaba que sus más de 208 mil seguidores escuchen el ruido ambiente. Pese a que no se pudo apreciar el sonido con claridad, la nueva concursante de GH lanzó: “Voy a llorar”, dejando en claro las emociones que la atraviesa tras su retorno luego de varios años viviendo en el exterior.

Grecia Colmenares en reemplazo de Andrea del Boca

Durante la última emisión de la gala de Gran Hermano Generación Dorada, Santiago del Moro anunció con bombos y platillos: "En las próximas, Grecia Colmenares ingresará horas a la casa más famosa. Andrea del Boca abandona la competencia por cuestiones de público conocimiento. Es inminente la entrada". Los analistas, atónitos, celebraron la selección de esta figura de renombre para sumar un nuevo perfil al certamen de convivencia.

Aunque se estima que recién este lunes se haga la entrada oficial, el conductor mostró al aire la presentación de la actriz de telenovelas, no sin antes, hacer un breve recorrido de su carrera en Argentina. "La gente va a saber de mí. Me va a ver, me va a escuchar, va a saber cómo soy como persona, como ser humano", se la escucha decir muy entusiasmada por ser parte de esta temporada 2026.

Cabe destacar que actualmente la intérprete vive en Italia y que formó parte de la versión italiana del reality (“Grande Fratello” -Canale 5-). Según el propio presentador del ciclo, "Es una apasionada del formato. Se vio todas las ediciones". Por su parte, el fandom de Andrea manifestó abiertamente su apoyo hacia la dramaturga de 63 años.

Así, la llegada de Grecia Colmenares a Gran Hermano Generación Dorada en reemplazo de Andrea del Boca genera grandes expectativas y en la audiencia en general. La actriz deberá adaptarse a una convivencia que está inmersa en un clima de tensiones constantes, falta de comida y enemistades que trazan el rumbo de la casa. No obstante, los hermanitos deberán trazar nuevas alianzas y estrategias para este juego de constantes transformaciones no sin antes ver cómo impacta en ellos el ingreso de esta nueva concursante.

NB