La madre de Benjamín Vicuña conserva intacta la habitación de Blanquita

El 8 de septiembre de 2012 es una dolorosa fecha marcada en los calendarios de las familias Vicuña y Ardohain. El dolor de sus padres, Benjamín y Pampita es conocido y respetado por los medios de comunicación de toda la región, pero, hoy sale a la luz un nuevo dolor que conmueve. En las últimas horas, se dieron a conocer detalles sobre el duelo de Isabel Luco Morandé, abuela paterna de la pequeña.

"Hay un antes y un después en la vida de Isabel cuando fallece Blanquita. En ese momento, Isabel cae en una gran depresión. No nos olvidemos de que además comparte la fecha de nacimiento con Blanca, entonces siempre sintió que había una conexión muy importante entre ellas dos”, dijo la periodista chilena Mariela Sotomayor a la revista “Gente”.

Al igual que su hijo Benjamín Vicuña, Luco Morandé recibió acompañamiento de profesionales y seres queridos que la ayudaron a sobreponerse del dolor por su familia y, sobre todo, nietos, que necesitaban de ella la mejor versión.

Blanca Vicuña junto a su padre en una tierna foto que compartió el pasado 8 de septiembre para honrarla.

Más allá del amor que sienten por todos sus nietos y que les profesa, con Blanca todo era distinto. Se sabe que parte de esta conexión especial que tenían era para Blanca todo plan con su abuela era un gran plan. La pequeña disfrutaba mucho de ir a la casa de Isabel, ya que tenia un espacio pensado, especialmente, para ella, y que hoy se encuentra intacto, a modo de homenaje a la pequeña.

“La habitación que tenía su nieta la conserva intacta, tal cual como la tenía cuando ella vivía. Es una mujer que ha sufrido muchísimo la pérdida de su nieta y que incluso la honra hoy día en vida, manteniendo la habitación que tenía armada en su casa”, agregó Sotomayor.

Un dolor que no cesa pero que va mutando, y encuentra en los espacios en los que Blanca vivió un aliciente para tanta tristeza.

Benjamín Vicuña, sobre Blanca: "Entendí que tenía el derecho y la obligación de seguir viviendo"

El 15 de mayo Blanca Vicuña hubiera cumplido 15 años y su familia se reunió a celebrarla. No hay día en que Benjamín o Carolina "Pampita" Ardohain no la tengan presente aunque no sea un tema del que suelan hablar.

A casi 9 años de su partida, el actor chileno abrió su corazón con ¡HOLA! y habló de su pequeña. "Creo que pasé por diferentes etapas y finalmente, entendí que debía y tenía el derecho de seguir viviendo. Pude transitar ese camino tan doloroso, aceptarlo y convivo hoy con eso", confesó.

Al hablar de la partida, reconoció que tanto Pampita como él transitaron el proceso de una forma en la que no todos pueden o quieren hacerlo. "Yo puedo entender y comprender a cada persona que desea vivir su duelo como le parezca e incluso a la persona que desea no seguir viviendo, también lo entiendo y respeto", dijo.

"Hoy cuando pienso en mi hija, incluso hasta sonrío. Esto es muy bonito porque tiene una dimensión profunda, gigantesca y luminosa. Me siento cuidado, que mi vida por momentos también tiene un sentido y que tengo una obligación y un derecho de seguir siendo para mis hijos un padre atento y feliz", cerró Benjamín.