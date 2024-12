La mansión súper moderna de Daniela Urzi en Tigre

Daniela Urzi sintió la necesidad imperiosa de irse a vivir a una casa tras soportar en un departamento los primeros meses de aislamiento que impuso la pandemia de Covid 19. Luego de alquilar por dos meses, se puso a buscar entonces un lugar donde vivir junto a su hijo Thiago Cosentino (12). Y fue en diciembre de 2021 que consiguió lo que buscaba en un barrio privado del Tigre: una casa moderna a la que la modelo dj y fotógrafa le realizó muchas reformas hasta hacerla su hogar.

Daniela Urzi, en la intimidad de su casa.

Daniela Urzi contó cómo fue la reforma que hizo en su nueva casa.

“La casa tenía veinte años y era toda de hormigón, muy moderna para la época en que se había construido, con aberturas de piso a techo que en esos años no se acostumbraba. Las reformas las hice yo con un constructor muy piola, es tuve cinco meses reformándola y cuando me mudé seguí y seguí. Me instalé con obreros adentro, salvo mi cuarto, el de Thiago y la cocina, todo lo de más estaba en obra”, recordó la exmujer del empresario Pablo Cosentino.

La propiedad de Urzi se encuentra ubicada en Tigre.

“La casa ya está ciento por ciento lista, tiene muchísima luz natural, grandes ventanales y pocas paredes, a tal punto que no tengo donde colgar los cuadros. Todo es tan amplio y abierto que te da una sensación de libertad muy grande.", dijo la modelo.

"En la planta baja hay un gran living comedor cocina y los dos cuartos de invitados con kitchenettes propia e independientes, ya que suelen venir amistades del exterior. Y arriba están mi cuarto y el de Thiago, todos con baño en suite”, relató a CARAS Dani, quien debido a la mucha actividad laboral que tiene en Capital debió instalarse más de lo que desea en su departamento de Palermo y no frecuentar tanto la casa.

Urzi y su hijo Thiago posaron juntos para una campaña por el Día de la Madre.

Cuando se conmemoró en octubre el último Día de la Madre, Daniela vivió una experiencia emotiva y enriquecedora: fue convocada por la marca Kosiuko para hacer fotos alusivas a ese día junto a su hijo Thiago:

“Ya mide como yo, más o menos 1.75 metros, y recién tiene 12 años. El médico dice que de grande va a medir entre 1,90 y 2 metros. Buscando en la familia mía y la de su padre, que es alto, encontramos que todos los primos de mi mamá promediaban el metro noventa", reveló Daniela.

La decoración de todos los ambientes también fue obra de la modelo.

Qué contó Urzi sobre su hijo de 12 años: qué lo apasiona.

"Con Pablo le ponemos mucho ímpetu a la alimentación, a la cantidad de proteínas diarias que necesita, sobre todo ahora que hace deportes”, afirmó la dj. De hecho, el hijo de la modelo ya es tenista federado de Deportes Racionales, club al que representa en la categoría Sub12.

“Se entrena todos los días salvo los domingos, y de cuatro torneos abiertos en los que se anotó ganó uno y en dos llegó a la final. Le encanta y ya se hizo de su grupo de amigos; es más, este año lo mandamos quince días a la escuela de Rafael Nadal en Mallorca.

El refugio de Urzi: pocas paredes, plantas y mucha luz:

Además de su pasión por los mundos de la moda y de la música, en el que día a día crece como deejay, Urzi le pone mucha dedicación a la educación de su hijo. Y recuerda que siempre hizo hincapié en explicarle los porqués de cuando tiene que decirle a algo que “no”:

“Me tomé siempre el tiempo de explicárselo, a él le generaba cierto impacto, pero razonaba y muchas veces me decía ‘tenés razón’. Siempre fue un chico muy curioso en querer saberlo todo, y tanto yo como Pablo somos muy comunicativos con él. Sabe que siempre puede contar con nosotros para venir y preguntarnos cualquier cosa. Los chicos de hoy vienen con otra cabeza, nuestra generación tenía temas tabúes que ahora los charlamos con él libremente en una mesa”, reveló la top.

