Loly Antoniale estuvo de recorrida por Argentina y pudo ver a su familia. Finalmente su viaje terminó y se fue a disfrutar de la playa con arenas blancas.

Desde allí, la modelo compartió un par de imágenes con su microbikini súper trendy e hizo estallar las redes.

Loly Antoniale lució un traje de baño de dos piezas. La parte de arriba era un bandeau con nudo en el centro. Y, el estampado tenía varios colores, entre ellos los de la gama del fucsia, verdes u negro.

Debajo, la ex de Jorge Rial usó una mini floreada con volados. Su look lo completó con un sombrero de ala ancha, también multicolor y unos lentes de sol by Miu Miu.

Una vez más, la modelo demostró que lo suyo es la moda.

El paseo de Loly Antoniale por Caminito en su viaje a la Argentina

Loly Antoniale, que vive en Miami, llegó a mediados de marzo a la Argentina y su primera salida turística fue a Caminito.

Como amante la moda y está al tanto de las tendencias, eligió una falda rosa de estilo preppy, es decir, con tablas. Le sumó un top blanco y una campera de jean.

Como Loly Antoniale está en todos los detalles, también usó una bandolera morada, lentes de sol y gorrita.

Además, en su muñeca derecha, complementó su look con una pulsera rosa y llevó zapatillas botitas celestes.