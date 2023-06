Marcela Tauro estuvo a cargo de la conducción de Intrusos en el Espectáculo y sorprendió tanto a sus compañeros como a los televidentes con un look súper atrevido. Al ver la reacción de sus colegas, la periodista comentó con humor: "Acá me gritan de todo...".

Para estar al frente del programa de América, Marcela eligió uno de los colores de moda, el gris topo, y lo lució en un trajecito súper ajustado al cuerpo que resaltó su espléndida figura. El mismo tenía un pantalón y "tailleur" con solapa en un negro profundo que le aportaron una tendencia intelectual a outfit.

El outfit que lució Marcela en Intrusos.

Pero el detalle que corono la vestimenta que usó Tauro para conmemorar el Día de la Bandera, y que acompañó con una escarapela de diseño para conmemorar el día patrio, fue un sensual body en color oscuro y con una imponente transparencia.

El detalle que más llamó la atención fue el body con una transparencia.

Maite Peñoñori al ver el look de Marcela Tauro opinó: "¡Qué sexy y atrevida que estás!". Después de recibir varios elogios, la conductora aprovechó para aclarar su humor antes de comenzar con el programa: "Yo vine con la peor de las ondas. Hoy puede ser que salga la auténtica Tauro. Así que quédense porque tengo unas ganas de lío".

Marcela Tauro reveló cómo era su vínculo con Jorge Rial mientras estaba embarazada

La periodista habló de su vínculo con su colega durante su embarazo mientras trabajaban juntos en Intrusos: "Lo que voy a contar es una percepción personal. Jorge fue uno de los primeros que se enteró y vivió mi embarazo de cero. Entonces él, que quería ser papá, y lo digo desde ese lugar, me parece que me vio con una heroína con todo lo que me pasó que casi más me muero y toda la historia. Y ahí sentí un antes y un después en mi relación con él".

Y cerró en el ciclo que conduce Flor de la V: "Me apañó más, si se quiere. Y, además, le gustaba mi estilo de periodismo. Eso siempre le gustó. Esto nunca lo hablé con él, pero estuvo muy atento. Por eso sentí que fue un antes y un después. Yo estoy agradecida porque me dejó ser".

J.C.C