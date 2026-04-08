La Mona Jiménez reveló cómo cambió su alimentación a los 75 años

La Mona Jiménez se luce en el nuevo programa de Guido Kaczka, Es mi sueño (eltrece) junto a Jimena Barón, Carlos Baute y Abel Pintos, como miembros de un jurado. Recientemente, el músico llamó la atención de la audiencia al revelar su secreto mejor guardado:su alimentación a sus 75 años.

El método de la Mona Jiménez para mantenerse en forma

La Mona Jiménez volvió a sorprender, pero esta vez no fue con su música sino con un dato inesperado sobre su rutina personal. A sus 75 años, el ícono del cuarteto reveló en Es mi sueño los detalles del método que sigue para mantenerse en forma, dejando a todos sus compañeros impactados.

En medio de un distendido ida y vuelta en el ciclo, el artista contó que su secreto está en el ayuno intermitente, una práctica cada vez más popular en la sociedad. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el horario en el que realiza su última comida del día. “Yo ceno a las 18:30 o 19:00”, afirmó la Mona Jiménez, generando sorpresa en el estudio y principalmente en sus compañeros del estrado ya que este horario para muchos es el de la merienda.

La Mona Jiménez

Lejos de quedarse ahí, la Mona Jiménez profundizó sobre su nueva rutina alimenticia: “Hago un ayuno intermitente de 16 o 17 horas. No como nada durante ese tiempo”. Con estas palabras, el cantante dejó en claro que su disciplina es clave para sostener su estado físico a lo largo del tiempo.

Su confesión no pasó desapercibida entre sus colegas, quienes lo escuchaban atentamente. Por esta razón, Jimena Barón reaccionó de inmediato y, entre risas y admiración, lanzó: “Ay, Mona, con razón, ese era el secreto”. Con esta simple frase, la artista halagó el buen estado físico del cordobés y le dio pie a su compañero Carlos Baute para que se sume a la charla.

En ese momento, el artista venezolano reconoció con humor que no podría sostener este tipo de alimentación. “Eso es mucho, yo no aguanto. Mi secreto es comer”, comentó entre risas. La audiencia también quedó impactada con la revelación de la Mona Jiménez, por lo que a las horas sus dichos generaron repercusiones en redes sociales.

Qué es el ayuno intermitente, el modelo de alimentación que sigue la Mona Jiménez

El ayuno intermitente es un patrón de alimentación que alterna períodos de ayuno con momentos en los que sí se puede comer. Este método no se centra en qué se come sino en el horario. El más común es el 16:8, que es el que hace la Mona Jiménez, y funciona de la siguiente manera: se realiza 16 horas de ayuno y se ingiere alimentos dentro de las 8 horas restantes.

La Mona Jiménez

En el caso del artista, su última comida es a las 19hs por lo que vuelve a comer al mediodía del día siguiente. En los últimos años, el ayuno intermitente se volvió muy popular, sobre todo para aquellas personas que buscan bajar de peso en poco tiempo. No obstante, los profesionales de la salud advierten que es un hábito difícil de sostener en el tiempo. De hecho, está prohibido en quienes tienen problemas crónicos, como diabetes y trastornos alimentarios, tienen rutinas físicas muy demandantes y en las mujeres embarazadas.

De esta manera, la Mona Jiménez reveló que su alimentación cambió a los 75 años y que elige el ayuno intermitente para mantenerse bien físicamente. Además, dejó en evidencia el compromiso que mantiene con su bienestar y con los hábitos que lo ayudan a llevar su rutina diaria.