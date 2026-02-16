Preocupación por la salud de la Mona Jiménez: frenó su show por un malestar

Este fin de semana, Juan Carlos Jiménez Rufino, conocido popularmente como "La Mona Jiménez", generó preocupación en sus fanáticos luego de que se viera forzado a frenar repentinamente su show en Córdoba. El cantante cuartetero de 75 años debió de ser asistido por sus colaboradores dejando un susto que encendió las alarmas entre sus fanáticos.

La Mona Jiménez frenó su show

La Mona Jiménez volvió a demostrar que, incluso después de más de cinco décadas sobre los escenarios, su entrega es total. No obstante, el astro cordobés protagonizó un momento de tensión cuando debió interrumpir su performance en pleno show debido a un malestar provocado por el intenso calor dentro del recinto.

La Mona Jiménez | Instagram

El episodio ocurrió el sábado 14 de febrero en el Complejo Forja de Córdoba, donde una multitud se reunió para celebrar San Valentín al ritmo de la música histórico cantante de cuarteto. Con 75 años y la avasallante energía que lo caracteriza, el artista había iniciado su primera presentación del año con una seguidilla de clásicos que hicieron vibrar al público, entre ellos “El enamorado”, “Goma de mascar”, “Intentemos”, “Y ya ves”, “Anímate a vivir”, “Despierta corazón” y “Quédate”.

La noche avanzaba con normalidad hasta que, en medio de la interpretación de “Se fue”, el clima dentro del estadio se volvió sofocante. El lugar estaba repleto de fanáticos y el aire se tornó pesado, afectando al músico. Fue entonces cuando el cantante decidió frenar abruptamente la presentación para evitar que la situación escale a mayores.

Mona Jiménez | Instagram

El anuncio de la Mona Jiménez en pleno concierto

La euforia era total en el público. Sin embargo, a la Mona Jiménez se lo podía ver completamente agitado, transpirado y con dificultad para respirar. “Chicos, yo paro cinco minutos antes de que me caiga. Y poneme la silla. Voy a sentarme. Voy a parar cinco minutos. Vamos a cambiar el aire. Esto es impresionante. Acá arriba… yo me quedo sin aire, boludo. Está faltando oxígeno acá arriba”, expresó desde el escenario. Sus palabras generaron una mezcla de aplausos de apoyo y comprensión, aunque también desencadenó en la preocupación indefectible entre los allí presentes.

Lejos de dramatizar el momento, explicó con calma que necesitaba hidratarse y permitir que se renovara el aire para poder continuar. “Paramos cinco minutos, ¿está bien? Tomamos agua, cargamos y volvemos”, pidió, dejando en claro que la prioridad era cuidarse y también proteger a su banda ante las condiciones extremas de unas temperaturas elevadas que se conjugaron con el calor de la época, la cantidad de asistentes y las luces de la escenografía.

Tras la breve pausa, el espectáculo continuó, aunque con modificaciones. El intérprete decidió alterar la estructura habitual del recital y anunció: “En vez de hacer una pausa de 30 minutos vamos a hacer dos de 15”. Esta nueva logística se adaptó a la dinámica de sus espectáculos para sobrellevar mejor el calor agobiante. La decisión fue bien recibida por el público, que acompañó cada momento con respeto y apoyo, demostrando una vez más su fidelidad con el rey del cuarteto.

Con el correr de las horas, los videos se viralizaron en redes sociales y encendieron las alarmas entre sus seguidores. Sin embargo, todo quedó en un gran susto y una medida preventiva frente a las altas temperaturas y las adversidades que presentó este complejo techado. Una vez más, la Mona Jiménez confirmó que su compromiso con el público es inquebrantable, pero que también, la salud siempre debe estar primero.

NB