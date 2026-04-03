La nueva vida de Laura Tuny: de villana en Señorita Maestra a triunfar en el mundo

Entre 1982 y 1985, Señorita Maestra se convirtió en uno de los grandes clásicos de la televisión, y dejó personajes imposibles de olvidar. Uno de ellos fue el de Etelvina Baltasarre, la alumna malvada, altanera y clasista que todos amaban odiar dentro del universo creado por Abel Santa Cruz. Detrás de ese personaje estaba Laura Tuny, quien con apenas unos años se convirtió en una de las caras más reconocidas de la pantalla.

Laura Tuny en Señorita Maestra

Con el paso del tiempo, Laura Tuny fue construyendo un camino muy distinto al que muchos imaginaban. Aunque su nombre quedó para siempre asociado a aquella villana infantil, su vida tomó otro rumbo lejos del estereotipo de estrella de la televisión: se volcó a la música, desarrolló una carrera como compositora y hoy atraviesa una etapa marcada por la maternidad y nuevos desafíos artísticos.

De actriz infantil a artista

La llegada de Laura Tuny al mundo artístico no fue casual. Desde muy chica estuvo vinculada a los estudios de televisión, ya que acompañaba a su papá, que trabajaba como columnista en La salud de nuestros hijos, el recordado programa del doctor Mario Socolinsky. Esa cercanía con las cámaras la llevó a ponerse en la piel de la temida Etelvina durante tres años, en una etapa que todavía recuerda con mucho cariño.

Laura Tuny debuta en la música

Sin embargo, tras el final de la ficción, Laura Tuny siguió vinculada a la actuación y participó en distintos programas de la televisión argentina como Clave de sol, El palacio de la risa, Los Benvenuto y El sodero de mi vida. Sin embargo, con el correr de los años, su sensibilidad artística empezó a inclinarse cada vez más hacia otro universo: el de la música.

Así es la vida de Laura Tuny

La música terminó convirtiéndose en el gran eje de su vida profesional. Primero a través de la danza, y luego como cantante y compositora, Laura Tuny fue desarrollando un camino propio que la llevó a lanzar distintos trabajos discográficos. Con el tiempo, también logró dar un salto muy importante como autora, al punto de que sus canciones llegaron a formar parte de producciones cinematográficas internacionales.

Laura Tuny junto a su hija

Pero más allá de lo artístico, hubo un momento en la vida de Laura Tuny que la transformó por completo: el nacimiento de su hija Shirly, el 27 de febrero de 2018, después de una búsqueda de cinco años. Hoy, mientras continúa trabajando en nueva música, también prepara un proyecto infantil junto a su marido, demostrando que aquella niña que alguna vez se volvió inolvidable como la gran villana de Señorita Maestra encontró una nueva forma de brillar, esta vez desde la música, el amor y la familia.