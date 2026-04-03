Rosario, la hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar, reveló que le gustan las mujeres: “Pensé que toda mi vida fue una mentira”

Rosario Ortega brindó una entrevista en la que habló de su elección sexual y sus relaciones amorosas. Además, la hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar reflexionó sobre sus creencias en el amor y mostró por primera vez su costado más íntimo públicamente.

La revelación de Rosario, la hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar: "Las etiquetas no sirven mucho"

Rosario Ortega decidió sincerarse como pocas veces y hablar abiertamente sobre su vida personal y sus vínculos más recientes. En ese contexto, la artista se definió como bisexual y hasta se animó a hablar de sus experiencias con hombres y mujeres.

Sus declaraciones se dieron durante una charla en el podcast Mesa dulce, conducido por Lola del Carril, donde fue consultada sin rodeos sobre su orientación sexual. Lejos de esquivar el tema, la cantante contó que le atraen ambos géneros y profundizó: “Sí, creo que es una buena definición. Me parece que las etiquetas, no sirven mucho, ¿viste? Decir soy esto. Uno es hoy una cosa, mañana otra”.

Rosario Ortega junto a su padre, Palito Ortega

A medida que avanzó la conversación, Rosario Ortega se refirió a su historia personal y cómo cambió su forma de vincularse: “A juzgar por mi historial, estoy en un setenta, treinta. Hombres setenta. De acá en más no lo sé, ¿entendés? Entonces no me animo a decir soy esto. Pero sí, mi historial dice que sí y me parece más fácil por ahí es lo que más hice en mi vida. Me es más fácil por ahí relacionarme con un hombre”.

Rosario Ortega

Rosario Ortega sobre su bisexualidad: "Sentí que estaba en una relación más seria"

Sin embargo, Rosario Ortega también reveló que una de sus últimas relaciones fue con una mujer, lo que dio pie a recordar los vínculos que tuvo con su mismo género. “Más que de larga, te diría como de yo sentir que estaba en una relación más seria. Estuve con dos mujeres más, pero más a los veintiocho, veintinueve años y lo sentí algo más tabú”, contó.

Rosario Ortega

En esa misma línea, la intérprete reflexionó sobre cómo atravesó esos momentos y las ideas que circulaban en su entorno: “Y después de ahí nunca más por más de diez años. Entonces ahí dije: ‘Cuando te pasan esas cosas que te dicen: ‘Ah, estás en esa fase’’. Y me creí un poco ese relato". No obstante, reconoció que se permitió hacerse una pregunta que cambió para siempre su perspectiva: "¿Y no puede ser que de repente te des cuenta que te gustan las dos cosas?. Y te puede pasar a los treinta años, a los cuarenta, a los cincuenta, veinte”.

Finalmente, Rosario Ortega compartió cómo vivió internamente ese proceso de descubrimiento, marcado por dudas y replanteos: “A mí lo que me pasó fue decir: ‘Ah, fue toda mi vida una mentira’. Dije como: ‘En realidad yo soy gay, ¿y qué?, tuve novios y era todo...’ Pero porque era muy ingenua también. Tampoco se hablaba tanto, digo, era un poco más tabú". Y sumó: "Pero igual yo dije eso como: ‘Ah, entonces no soy heterosexual y no me gustan los hombres’, y me lo tomé mal”.

De esta manera, Rosario, la hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar, reveló que le gustan las mujeres y habló sin vueltas sobre su sexualidad. “Pensé que toda mi vida fue una mentira”, aseguró la joven haciendo alusión al momento en que se dio cuenta de que era bisexual.