La nueva vida de Tommy Dunster a los 57 años: de regreso en la Argentina, lejos de los medios y con nuevo negocio

Durante la década del 90, Tommy Dunster se convirtió en una de las figuras más populares de la televisión argentina. Su éxito como modelo internacional y su recordado paso por Versus, el programa que se emitía por Telefe, lo transformaron en uno de los rostros más reconocidos de la época.

Tommy Dunster

Lejos de aquella exposición mediática, Tommy Dunster hoy atraviesa una realidad completamente distinta. Según repasó Mitre, el exmodelo regresó a la Argentina después de varios años en el exterior y actualmente se encuentra enfocado en nuevos proyectos profesionales vinculados a la innovación tecnológica, manteniéndose alejado de la televisión y del mundo del espectáculo.

De las pasarelas internacionales al éxito de Versus

Antes de convertirse en una figura de la pantalla chica, Tommy Dunster ya había construido una sólida carrera en el mundo de la moda. Integrante del staff de Pancho Dotto, desarrolló trabajos en importantes ciudades de Europa como Madrid, Milán, París y Atenas, donde participó en campañas publicitarias y desfiles internacionales.

Tommy Dunster

Su popularidad alcanzó un nuevo nivel con Versus, el ciclo de entretenimientos que se emitió entre 1998 y 2001 por Telefe. El proyecto surgió a partir de una serie de pruebas realizadas dentro de la agencia de modelos y terminó convirtiéndose en uno de los programas más representativos de fines de los años 90.

El regreso al país y su presente lejos de los medios

Tras una etapa viviendo en Estados Unidos, Tommy Dunster decidió volver a instalarse en la Argentina. De acuerdo con la información publicada por Mitre, cuestiones familiares, la nostalgia y la pérdida de su padre tuvieron un papel importante en esa decisión. Actualmente, el exmodelo se encuentra dedicado a 22.22, una empresa desarrollada junto a otros socios y orientada a la producción de contenido NFT.

Tommy Dunster

El proyecto busca combinar creatividad, tecnología y nuevas herramientas digitales, marcando una etapa muy diferente a la que lo tuvo como protagonista de las pasarelas y la televisión. A sus 57 años, Tommy Dunster apuesta a una vida más tranquila y alejada de la exposición pública, enfocado en emprendimientos innovadores y en una nueva etapa personal que lo encuentra nuevamente instalado en la Argentina.