Dejó la actuación y estudió abogacía: la nueva vida de Andrea Campbell

Andrea Campbell es una de las actrices icónicas de la época de oro de las telenovelas y comedias, por la década de los 90 y 2000, de la productora Polka y los canales principales. Sus roles marcaron a generaciones completas e impusieron tendencias de belleza durante aquellos años. Su paso por la televisión argentina hizo que su perfil público y la fama creciera a su alrededor, mientras se enfocaba en profesionalizarse en diferentes ámbitos académicos.

Sin embargo, con el transcurso de los años, Campbell formó una familia y se alejó poco a poco de los sets de grabación y las cámaras de ficción. Si bien su perfil público se siguió manteniendo, decidió cambiar de rumbo su carrera y apostarlo todo por la carrera que estudio en su juventud: la abogacía. Enfocada en problemáticas de familia y con algunas apariciones en programas al aire, Andrea encontró un estilo de vida más cercano a las panelistas que a las actrices.

Andrea Campbell

Andrea Campbell y su vínculo con la televisión: alejada de la actuación pero presente como panelista

Andrea Campbell es una de las actrices y celebridades más importantes de la televisión argentina. La artista fue parte de la época dorada de las telenovelas de comedia, protagonizando títulos como Mi cuñado, 90-60-90 Modelos, Gasoleros y Campeones de la vida, Buenos vecinos, y Sueña conmigo. Su belleza y paso por el modelaje, antes de introducirse en el mundo audiovisual, la llevaron a marcar tendencia entre las mujeres de la época y hacer crecer su fama con un paso exitoso.

Sin embargo, con el transcurso de los años, decidió alejarse del mundo de la actuación y los sets de grabación, teniendo en un buen recuerdo todos sus momentos y las novelas protagonizadas. A pesar de esta decisión, mantuvo su estilo de vida público y su conexión con los medios de comunicación. Por el contrario, lo apuntó todo a ser panelista de varios programas, dando su opinión y conocimiento como abogada recibida y como celebridad que vivió dentro del mundo del espectáculo. Desde apariciones en LAM hasta ser parte de las mesas de A la Tarde (América), reorientó su perfil televisivo hacia los programas de debate y actualidad.

Andrea Campbell como panelista

Andrea Campbell y su pasión por la abogacía

A mediados de los 90, Andrea Campbell dejó una prometedora carrera de abogacía, a seis materias de terminarla, y se dedicó de lleno a su otra pasión: el modelaje. Sin embargo, y años más tarde de haber hecho crecer su perfil público y mediático, decidió alejarse de todo eso y apostar de lleno a la carrera que había elegido cuando terminó el secundario. Recibida como letrada, durante un tiempo se especializó en siniestros, tomando dos casos mediáticos: el de Thomas Fort, sobrino de Ricardo Fort, por un accidente en el que fallecieron dos personas; y el de Mariano Cúneo Libarona, patrocina civilmente al Dr. Rubén Muhlberger. En la actualidad, ejerce en Derecho de Familia y causas vinculadas a deudores alimentarios morosos.

Su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 68 mil seguidores, comparte asesoramiento legal y emite opinión acerca de temas de actualidad, como divorcios, manutención de hijos y otros. Al mismo tiempo, utiliza sus ratos en la televisión abierta para hablar desde sus conocimientos académicos y experiencias personales con celebridades, al mismo tiempo que opina sobre los juicios más conocidos de la farándula argentina. De esta manera, y si bien se alejó de las cámaras de ficción, no dejó de ser una figura pública, dedicada exclusivamente a su profesión de abogada.

El perfil de abogada de Andrea Campbell

La familia de Andrea Campbell: su rol como mamá

En medio de su crecimiento laboral por la televisión argentina, Andrea Campbell protagonizó una polémica historia de amor con el actor y músico Pablo Novak. Ambos se conocieron en 1997, y tuvieron a sus dos hijos en 2002 y 2006 respectivamente. Marcos y Esperalda se volvieron el orgullo de ambos famosos, y marcaron una unión entre ambos que se mantiene en la actualidad. En sus redes sociales, no duda en destacar fechas importantes como los cumpleaños, el Día de la Madre o las salidas que realiza con sus hijos adolescentes, dejando en claro que para ella la familia es lo más importante en su vida.

Con respecto a su relación con Novak, tras 13 años de relación, decidieron separarse en buenos términos en el año 2010. Al momento de referirse al actor y músico en los medios de comunicación, detaca que mantienen una excelente relación, y no dudan en mostrarse juntos en eventos importantes. De la misma manera, Campbell suele usar sus propias redes sociales, donde habla de cuestiones de familia en el ámbito de lo legal, para destacar que "un nuevo orden familiar de unión y cariño es posible" después de un divorcio, poniendo como ejemplo su propio vínculo con Novak.

Andrea Campbell y sus hijos, Esmeralda y Marcos

Andrea Campbell es una de las icónicas actrices de la época dorada de las telenovelas de la televisión argentina. Si bien se alejó del mundo audiovisual, cambió su perfil público para ser parte de los programas de debate y actualidad, y enfocarse en ejercer la carrera que eligió al terminar el secundario: la abogacía. En sus redes sociales, comparte asesoramiento, consejos y propone debates alrededor del Derecho de Familia y causas vinculadas a deudores alimentarios.

A.E