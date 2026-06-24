La nueva vida de Leonor Benedetto a los 84 años, en el lugar que siempre quiso habitar

Leonor Benedetto atraviesa una etapa marcada por la serenidad y la conexión con su recorrido artístico. Con más de cinco décadas de trayectoria en televisión, cine y teatro, su figura se consolidó como referente cultural. Actualmente, la actriz disfruta de un presente que refleja la elección de un entorno que le permite seguir vinculada al arte y a la reflexión, sin perder la esencia que la acompañó desde sus inicios. La combinación de experiencia y calma le otorga un marco único para continuar aportando su mirada de crear.

De dejar la universidad a triunfar como actriz: Los inicios de la extensa carrera de Leonor Benedetto

Leonor Benedetto es una de las figuras más reconocidas de la televisión y el teatro argentino. Su trayectoria comenzó luego de tomar la decisión de dejar las carreras de filosofía y medicina para dedicarse a la actuación, su verdadera pasión. Ingresó al conservatorio mientras atravesaba la maternidad y rápidamente se destacó en la escena artística. Su papel más recordado fue el de Rosa en la telenovela Rosa… de lejos (1980), que alcanzó gran repercusión en América Latina e Italia.

Leonor Benedetto

A lo largo de los años, la artista también incursionó en la música, grabando un disco en 1981, y protagonizó producciones televisivas como Dios se lo pague y Profesión: Señora. Su carrera se expandió internacionalmente en la década de los 80, con trabajos en México y España. En 1985 adoptó un niño al que dio su apellido, y poco después se instaló en El Escorial, España, para estudiar dirección de cine con Pilar Miró. Allí mantuvo una relación con el actor José Sacristán y participó en la película Un lugar en el mundo (1992), junto a Cecilia Roth.

Reconocimiento a Leonor Benedetto

Fue recién en 1995 que decidió regresar al país y retomó su carrera cinematográfica con Lola Mora. Más adelante, volvió a brillar en televisión con personajes como Amanda Jáuregui en Padre Coraje (2004) y Regina Piave en Herederos de una venganza (2011). En los últimos años, recibió importantes reconocimientos. En 2022 fue declarada Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y en 2024 obtuvo el Premio Shakespeare otorgado por la Fundación Romeo y la Embajada Británica en Argentina.

A sus 84 años, Leonor Benedetto vive una etapa que refleja el lugar donde siempre quiso estar

En una entrevista con la revista Noticias, Leonor Benedetto explicó que el arte para ella no tiene sentido sin el otro, y que su vida actual está marcada por esa búsqueda de conexión. A los 84 años, disfruta de una etapa en la que habita el espacio que siempre soñó, rodeada de naturaleza y tranquilidad. Allí encuentra la inspiración para reflexionar sobre su recorrido y sobre la importancia de compartir experiencias. La actriz se mantiene activa, compartiendo ideas y proyectos que reflejan su compromiso con el arte y con la sociedad.

Leonor Benedetto

A través de sus redes sociales, la artista generó un espacio idóneo para expresar pensamientos y opiniones sobre la vida cotidiana. Sus publicaciones suelen incluir reflexiones sobre temas diversos, que generan interacción con una comunidad de seguidores que valoran su mirada. Este vínculo digital le permite mantener una relación cercana con el público, más allá de los escenarios y las pantallas. Su presente combina la serenidad de un entorno elegido con la actividad intelectual y artística que nunca abandonó.

En un espacio elegido con libertad y calma, Leonor Benedetto disfruta de actividades que le permiten conectar con su esencia artística. Entre ellas, encuentra profundidad en la lectura de Borges acompañada de música en vivo, una práctica que considera significativa y enriquecedora. Su vínculo con la obra del escritor se sostiene en la idea de que el universo es una biblioteca llena de posibilidades. En ese recorrido, reconoce que el trabajo del actor consiste en explorar dentro de sí mismo tanto lo luminoso como lo oscuro, transformando esa riqueza interior en expresión creativa.

Leonor Benedetto

Leonor Benedetto transita un presente en el que su recorrido artístico y personal se integra de manera natural. A lo largo de más de cinco décadas construyó una trayectoria que la consolidó como referente cultural, y hoy disfruta de un entorno elegido que le brinda calma y libertad. Su mirada sobre el arte y la vida se refleja en actividades que le permiten seguir conectada con la creatividad, mientras mantiene vigente su aporte a la cultura.

VDV