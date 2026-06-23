Muri López Benítez y Barbi Ochimuzzi imponen la tendencia drop off pants en el Mundial

La moda y el fútbol encuentran un punto de encuentro inesperado en las tribunas de este Mundial, donde el estilo urbano cobra un protagonismo absoluto. Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, y Barbi Ochimuzzi, novia de Nahuel Molina, marcan el camino con una propuesta audaz que ya conquista las redes sociales y el street style internacional.

Muri López Benítez y Barbi Ochimuzzi: un guiño al estilo dosmilero desde las tribunas

El Mundial funciona como una vidriera global no solo para el deporte, sino también para las tendencias que definen la temporada. En esta ocasión, la mirada se posa sobre los looks elegidos por las parejas de los jugadores de la selección argentina, quienes demuestran un conocimiento preciso de la moda.

Muri López Benítez con la tendencia drop off pants

En el partido contra Austria, Muri López Benítez y Barbi Ochimuzzi deslumbraron con la estética conocida como drop off pants o pantalones desabrochados, una tendencia que remite directamente a los años 2000. Esta elección estilística funciona como una transición natural entre la comodidad del tiro alto y el regreso audaz del tiro bajo que domina las pasarelas.

Muri López Benítez junto a Lisandro Martínez y Aurora

Muri López Benítez integró este detalle de manera orgánica en su outfit mientras alentaba a Lisandro Martínez. La apertura del botón superior del jean generó un efecto visual que relaja la silueta y le otorga un aire despreocupado pero sumamente cuidado. Esta técnica permite transformar cualquier pantalón de corte amplio, ya sea mom, wide o baggy, en una pieza con mucha más personalidad y movimiento.

Por otro lado, Barbi Ochimuzzi eligió combinar el jean con detalles a la vista mientras acompañaba a Nahuel Molina. El outfit logró un equilibrio perfecto entre la identidad futbolera y la moda contemporánea que tanto resuena en las redes sociales.

Barbi Ochimuzzi y la tendencia drop off pants

Muchas referentes del estilo internacional ya adoptaron estos pantalones desde hace tiempo, lo que confirma su vigencia y versatilidad. La propuesta de llevar el pantalón parcialmente desabrochado no solo es una cuestión de diseño, sino que representa una declaración de actitud frente a los cánones más rígidos de la vestimenta.

Barbi Ochimuzzi junto a Nahuel Molina

Adoptar esta tendencia resulta sumamente sencillo, ya que el secreto principal reside únicamente en el uso creativo del botón y el cierre del jean. Se recomienda optar por pantalones que tengan una estructura un poco más holgada, lo cual permite que la cintura caiga de manera natural sobre la cadera sin perder la forma general de la prenda. Acompañar este look con un top ajustado o una remera corta, tal como lo hacen Muri López Benítez y Barbi Ochimuzzi en las fotografías, ayuda a equilibrar los volúmenes del conjunto.