La nueva vida de Evangelina Salazar a los 80 años: el recuerdo de su carrera, sus nietos y la posibilidad de volver a trabajar

Evangelina Salazar ocupa un lugar especial en la memoria colectiva de los argentinos. Su paso por la televisión, el cine y las telenovelas la convirtió en una de las figuras más populares de las décadas del 60 y 70, gracias a personajes que marcaron a generaciones enteras y a una presencia que aún hoy conserva el cariño del público.

Evangelina Salazar y Palito Ortega

A los 80 años, Evangelina Salazar transita una etapa muy diferente a aquella que la tuvo como una de las grandes promesas del espectáculo nacional. Lejos de los sets de filmación y de las cámaras, eligió una vida dedicada a su familia, aunque una puerta sigue abierta para volver a trabajar bajo una condición muy especial.

Evangelina Salazar, una de las actrices más prometedoras de su generación

Nacida el 15 de junio de 1946 en Buenos Aires, Evangelina Salazar mostró desde muy joven una marcada vocación artística. Estudió danza y declamación y dio sus primeros pasos en la televisión durante los años 60, una época en la que rápidamente logró destacarse por su carisma y naturalidad frente a cámara.

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Su popularidad creció gracias a títulos como Jacinta Pichimahuida, La pícara soñadora y El amor tiene cara de mujer, mientras que en el cine también construyó una carrera sólida. Uno de los mayores reconocimientos llegó con Del brazo y por la calle, trabajo por el que obtuvo la Concha de Plata a la Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Con una carrera en pleno ascenso, parecía tener un futuro artístico sin límites.

La decisión de Evangelina Salazar de acompañar a Palito Ortega

Sin embargo, la historia de Evangelina Salazar tomó otro rumbo cuando conoció a Ramón Ortega durante el rodaje de Mi primera novia en 1965. El flechazo fue inmediato y dos años después la pareja se casó en una ceremonia que fue transmitida por televisión y seguida por millones de argentinos.

Evangelina Salazar y Palito Ortega

Mientras su carrera seguía creciendo, Evangelina Salazar comenzó a priorizar otro proyecto de vida. Con el tiempo decidió alejarse progresivamente de la actuación para dedicarse a su familia y acompañar el desarrollo profesional de su esposo. Lejos de considerar aquella elección como una renuncia, siempre sostuvo que fue una decisión tomada desde el amor y el convencimiento. Juntos construyeron una familia con seis hijos: Martín, Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario Ortega, quienes años después también desarrollarían sus propios caminos dentro del mundo artístico y cultural.

La única condición de Evangelina Salazar para volver a actuar

Actualmente, Evangelina Salazar disfruta de una vida mucho más tranquila, centrada en la familia, especialmente en sus nietos, con quienes comparte gran parte de su tiempo. Tras décadas acompañando a Palito Ortega en distintas etapas personales y profesionales, hoy mantiene un perfil bajo y alejado de la exposición mediática.

Evangelina Salazar

Su última aparición actoral importante quedó atrás hace varios años, aunque nunca cerró completamente la puerta a un regreso. De hecho, en más de una oportunidad reconoció que no se siente cómoda con las dinámicas actuales de la industria audiovisual, pero dejó una excepción muy clara: aceptaría volver a trabajar si el proyecto estuviera encabezado por su hijo Luis Ortega.

Mientras el reconocido director mantiene viva la esperanza de volver a tenerla frente a una cámara, Evangelina Salazar celebra sus 80 años rodeada por el cariño de su familia y con la tranquilidad de haber construido una vida marcada por el amor y decisiones que, según ella misma ha dicho, nunca se arrepintió de tomar.