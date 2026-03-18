La palabra de Julián Serrano, a días del nacimiento de la hija de Oriana Sabatini: "Sentí el llamado de Dios, me están intentando decir algo

En los últimos días, Julián Serrano volvió a quedar en el centro de la escena tras publicar un video en sus redes donde habló abiertamente sobre una experiencia espiritual que está viviendo. Sus palabras no tardaron en viralizarse y generaron tanto apoyo como cuestionamientos entre sus seguidores.

Julián Serrano

El testimonio llegó en un contexto personal reflexivo y a pocos días del nacimiento de la hija de Oriana Sabatini. En ese marco, el influencer decidió compartir con su comunidad una vivencia íntima que, según explicó, está cambiando su forma de ver la vida.

El profundo relato de Julián Serrano

A través de un video publicado en TikTok, Julián Serrano sorprendió al revelar que en las últimas semanas sintió una conexión especial con lo espiritual: “Quiero saber si soy el único al que le está pasando esto. Hace algunos días o algunas semanas, sin ponerme como si estoy teniendo una epifanía, pero sí estuve escuchando como el llamado de Dios, como de ángeles o arcángeles que me están tratando de comunicar algo”, expresó.

Julián Serrano

El influencer también reconoció que, si bien siempre tuvo cierta fe, hubo períodos en los que se mantuvo más alejado: “Durante mucho tiempo me alejé de Dios. O sea, no tanto porque eventualmente rezaba y me encomendaba, pero últimamente lo empecé a tener más en cuenta”, se sinceró. En ese sentido, destacó el impacto que este proceso está teniendo en su vida cotidiana: “Es tremendo el cambio que uno genera en su vida cuando empieza a rezar, encomendarse, creer y tener fe”.

La reacción del polémico video de Julián Serrano

Como era de esperarse, el video de Julián Serrano no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral. Mientras muchos seguidores lo apoyaron y celebraron su apertura, otros reaccionaron con escepticismo e incluso humor, generando un fuerte debate en redes sociales. El influencer decidió tomarse la repercusión con tranquilidad e incluso con cierta ironía: “Bueno, chicos, la verdad es que no sabía que iba a tener tanto impacto. Me pone muy feliz, porque muchos de mis seguidores ya estaban sintiendo como ese susurro”.

Julián Serrano

En esa misma línea, Julián Serrano dejó una reflexión sobre el lugar que ocupa la espiritualidad en su vida y en su carrera: explicó que haber alcanzado visibilidad y exposición también implica desafíos personales, y que sin una guía clara ese camino puede volverse difícil de sostener.