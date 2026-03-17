Maru Botana mostró su mejor receta de buñuelos de espinaca: fáciles, crocantes y sabrosos

Maru Botana volvió a conquistar a sus seguidores con una de esas recetas caseras que nunca fallan. A través de sus redes sociales, la cocinera mostró cómo preparar sus clásicos buñuelos de espinaca, una opción práctica, económica y perfecta para sumar vegetales de una forma tentadora.

Maru Botana mostró su mejor receta de buñuelos de espinaca

Fiel a su estilo descontracturado y familiar, la chef apostó por una preparación simple pero con un diferencial clave: mucho queso rallado, que aporta sabor y una textura irresistible. El resultado son buñuelos crocantes por fuera, suaves por dentro y con ese toque casero que los vuelve infalibles.

Los buñuelos de espinaca de Maru Botana

“No saben lo que son estos buñuelos de espinaca. Crocantes por fuera, suaves por dentro y con mucho quesito. Son fáciles, rápidos y quedan increíbles”, escribió entusiasmada junto al video que compartió con su comunidad.

Según explicó, se trata de una receta rápida y muy rendidora, ideal tanto para un almuerzo liviano como para una cena informal. Además, reveló el secreto para que no fallen y se trató de sumar un dip fresco que eleva el plato y completa la experiencia.

Cómo hacer los buñuelos de espinaca de Maru Botana

INGREDIENTES

2 atados de espinaca

1 cebolla

1 cucharada de polvo de hornear

3 cucharadas de harina

3 huevos

300 g de queso rallado

Un chorrito de leche

Sal a gusto

Para el dip: queso blanco, sal (preferentemente ahumada) y ciboulette o cebollín.

PROCEDIMIENTO

Blanquear la espinaca: Pasarlas brevemente por agua hirviendo, escurrirlas muy bien para quitar el exceso de líquido y picarlas un poco. El salteado: Por otro lado, rehogar la cebolla picada en una sartén y, una vez lista, incorporarla a la espinaca. Armar la mezcla: Sumar a la preparación los huevos, el polvo de hornear, la harina, el queso rallado y un chorrito de leche para dar ligereza. Salar a gusto y mezclar bien hasta integrar todos los componentes. La cocción: Precalentar abundante aceite en una olla o sartén profunda. Ir armando los buñuelos con una cuchara y freír hasta que estén bien dorados y crocantes. El toque final: Maru recomienda servirlos con un dip casero mezclando queso blanco, sal ahumada y cebollín fresco picado.

Con su textura irresistible y el corazón de queso fundido, estos buñuelos de Maru Botana se transforman en la solución perfecta para un almuerzo o cena informal que grandes y chicos van a amar.