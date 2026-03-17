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Maru Botana mostró su mejor receta de buñuelos de espinaca: fáciles, crocantes y sabrosos

La cocinera reveló el paso a paso de uno de sus clásicos favoritos para resolver cualquier comida.

Maru Botana
Maru Botana | Instagram

Maru Botana volvió a conquistar a sus seguidores con una de esas recetas caseras que nunca fallan. A través de sus redes sociales, la cocinera mostró cómo preparar sus clásicos buñuelos de espinaca, una opción práctica, económica y perfecta para sumar vegetales de una forma tentadora.

Maru Botana mostró su mejor receta de buñuelos de espinaca

Fiel a su estilo descontracturado y familiar, la chef apostó por una preparación simple pero con un diferencial clave: mucho queso rallado, que aporta sabor y una textura irresistible. El resultado son buñuelos crocantes por fuera, suaves por dentro y con ese toque casero que los vuelve infalibles.

Los buñuelos de espinaca de Maru Botana
Los buñuelos de espinaca de Maru Botana

“No saben lo que son estos buñuelos de espinaca. Crocantes por fuera, suaves por dentro y con mucho quesito. Son fáciles, rápidos y quedan increíbles”, escribió entusiasmada junto al video que compartió con su comunidad.

Según explicó, se trata de una receta rápida y muy rendidora, ideal tanto para un almuerzo liviano como para una cena informal. Además, reveló el secreto para que no fallen y se trató de sumar un dip fresco que eleva el plato y completa la experiencia.

Cómo hacer los buñuelos de espinaca de Maru Botana

INGREDIENTES

  • 2 atados de espinaca

  • 1 cebolla

  • 1 cucharada de polvo de hornear

  • 3 cucharadas de harina

  • 3 huevos

  • 300 g de queso rallado

  • Un chorrito de leche

  • Sal a gusto

Para el dip: queso blanco, sal (preferentemente ahumada) y ciboulette o cebollín.

PROCEDIMIENTO

  1. Blanquear la espinaca: Pasarlas brevemente por agua hirviendo, escurrirlas muy bien para quitar el exceso de líquido y picarlas un poco.

  2. El salteado: Por otro lado, rehogar la cebolla picada en una sartén y, una vez lista, incorporarla a la espinaca.

  3. Armar la mezcla: Sumar a la preparación los huevos, el polvo de hornear, la harina, el queso rallado y un chorrito de leche para dar ligereza. Salar a gusto y mezclar bien hasta integrar todos los componentes.

  4. La cocción: Precalentar abundante aceite en una olla o sartén profunda. Ir armando los buñuelos con una cuchara y freír hasta que estén bien dorados y crocantes.

  5. El toque final: Maru recomienda servirlos con un dip casero mezclando queso blanco, sal ahumada y cebollín fresco picado.

Con su textura irresistible y el corazón de queso fundido, estos buñuelos de Maru Botana se transforman en la solución perfecta para un almuerzo o cena informal que grandes y chicos van a amar.

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