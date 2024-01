Luciano Castro es uno de los actores más reconocidos de la Argentina. El actual novio de Flor Vigna había sufrido un incómodo momento en la TV de Paraguay cuando Dora Ceria generó un momento de tensión en el estudio.

Todo comenzó cuando Dallys Ferreira, una de las conductoras que trabajó y vivió en la Argentina, le dio la bienvenida al actor. Luego, Luciano se dirigió hacia la co-conductora Dora Ceria para darle un beso a la mejilla y la presentadora tocó su brazo con el dedo índice y exclamó: "¡Es de verdad, señora! ¡Es de verdad!", y luego, le dio un doble beso.

Qué dijo Luciano Castro sobre el acoso que sufre

El actor explicó: “Me llamó Pía (Shaw) y Maite (Peñoñori) y ahí me enteré de todo. Porque fue tan buena la nota y lo tomaron tan bien las chicas que después empecé a buscar por qué había trascendido tanto porque en definitiva no dije nada que no fuera cierto”.

Luego, siguió revelando: “A mí me agarran la ..., me tocan el cu..., las tetas, me tiran besos en la boca, pero todo tiene un límite. Ni siquiera me quejaría de eso, porque son tantos años que hasta es costumbre ya. Lo que pasa es que ya veo que la cosa es un tema sociocultural”.

Luciano Castro terminó explicando: “Estamos hablando de un cambio que nos involucra a todos. Entonces digo, ‘si las chicas están diciendo eso’, por ahí tengo que decir esto (de que me cosifican), y no me incluye a mí solo. Le pasa a todos los chicos que salen del teatro. Yo lo digo únicamente, pero con una inocencia, con un chiste, y parece que... No sé”.

