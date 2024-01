Tomás Holder se viralizó en las redes sociales luego de que le practicara RCP a una joven que perdió la conciencia en Punta del Este. El exhermanito logró salvarle la vida a la chica mientras la gente que se encontraba en el lugar lo grababa.

Ahora, el exparticipante del Bailando 2023 decidió hablar en "Desayuno Americano" y contar su experiencia. "Yo estaba con mis amigos, estábamos comiendo, eran como las 12 de la noche y de la nada escucho un impacto re fuerte en el piso", comenzó el influencer en el ciclo de América.

Tomás Holder realizando RCP.

Además, Tomás contó cómo se encontró con la joven: "Nos dimos vuelta y vimos una chica desmayada. Yo me re asusté y veo como la gente se empezó a acercar, pero no hacían nada", y detalló lo que vio: "La chica estaba inconsciente, y yo fui a un colegio de deportes, entonces nos habían dado un curso de RCP y lo primero que se me ocurrió fue hacerle RCP".

Por último, Tomás Holder reveló que no tenía mucha práctica con la técnica de reanimación: "Igual yo soy sincero, no lo sé hacer muy bien, hice lo que pude. Después le hice respiración boca a boca y por suerte pudo reaccionar", y contó cómo reaccionó en el momento: "Te pones muy nervioso más que nada porque decís tengo una vida en las manos".

Tomás Holder reveló que la reacción de la gente lo indignó

El exparticipante de Gran Hermano compartió que no dudó en ayudar a la joven al ver que nadie lo hacía: "Obviamente, lo primero que se me ocurrió es ayudar y por suerte la chica está bien. Después me puse en contacto con el local y me dijeron que ella está bien".

Además, Tomás Holder contó lo que le había pasado a la chica: "Supuestamente, le bajo la presión y se desvaneció. Pero nos asustamos porque no respiraba", y sumó indignado: "Me dio mucha lástima y bronca que la gente se quedaba mirando, y uno tiene que actuar rápido porque la chica no respiraba".

J.C.C