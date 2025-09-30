La picante propuesta de Wanda Nara a un ex Gran Hermano: “En mi camarín…”

Wanda Nara fue una de las grandes protagonistas de los Premios Martín Fierro 2025, que se celebraron en el Hotel Hilton de Buenos Aires con la conducción de Santiago del Moro y la transmisión exclusiva de Telefe. La mediática deslumbró en la gala más importante de la televisión argentina, que reunió a las máximas figuras del medio.

Wanda Nara Martin Fierro 2025

La conductora llegó con dos nominaciones: Mejor Conductora y Big Show, categoría en la que finalmente se consagró gracias a su participación en Bake Off Famosos. De esta manera, Wanda volvió a reafirmar su lugar como uno de los rostros más destacados de la pantalla chica.

El cruce de Wanda Nara con Nacho Castañares

Durante la transmisión digital de la gala, Wanda Nara protagonizó un ida y vuelta que no pasó desapercibido con Nacho Castañares, ex Gran Hermano, quien cubrió el detrás de escena de la premiación para Telefe. El joven la invitó a participar de Fuera de joda, su programa: “Nos podés venir a visitar un día”, le propuso en vivo.

La mediática, con su estilo característico, no tardó en lanzar una respuesta con doble sentido: “Pasa que en mi tiempo libre duermo, en mi camarín”. Ante el comentario, Nacho retrucó: “A dormir no te podemos invitar, pero podés venir a charlar, a tomar unos mates”.

Lejos de quedarse atrás, Wanda Nara redobló la apuesta con una frase que generó sorpresa: “Bueno, sí, pero vení vos porque es más grande seguro mi camarín. Capaz me sorprenden y el tuyo es más grande”. La ocurrencia dejó sin palabras al ex participante del reality, mientras Kennys Palacios, testigo de la escena, acotó divertido: “Nacho, te la está dejando picando y vos estás durmiendo”.

La presencia de Martín Migueles, la nueva pareja de Wanda Nara, en los Martin Fierro

Más allá de los chispazos televisivos que protagonizó la empresaria, Wanda Nara también fue noticia por su vida personal. Y es que en medio de los rumores que la vinculan sentimentalmente con Martín Migueles, empresario con el que estaría iniciando una relación, la conductora intentó mantener un perfil bajo durante la gala.

Martín Migueles con Wanda Nara en los Martín Fierro 2025

Sin embargo, una captura difundida por la cuenta Gossipeame dejó en evidencia que Martín Migueles acompañó a Wanda Nara en el Hilton. En la imagen, puede verse en segundo plano mientras la modelo grababa contenido para sus redes sociales. El detalle no pasó inadvertido y reavivó las versiones sobre un vínculo en marcha, aunque ella prefirió no mostrarse junto a él frente a las cámaras.